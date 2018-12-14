Украина заблокировала поставки азотных удобрений из Беларуси

Грузы с азотными и содержащими азот удобрениями, произведенные в Беларуси, с прошлой недели блокируются украинскими таможенниками.

В прошлом году белорусские компании наторговали удобрениями в Украине на 150 млн долларов, примерно на эту же сумму были осуществлены отгрузки в течение девяти месяцев этого года.

Как сообщают украинские СМИ, Гостаможня Украины с 7 декабря начала останавливать на пограничных станциях вагоны с удобрениями, идущими из Беларуси. В частности, было заблокировано около 60 вагонов «БНХ Украина» (дочка концерна «Белнефтехим»), 2 вагона компании «Агророзквит» (ее совладельцем является Белорусская калийная компания), а также более 20 вагонов компании «СанАгро Украина», которая принадлежит партнеру БКК по «Агророзквиту» швейцарцу Людовику Шарлю Жану Вербисту.

Швейцарец имеет и свой производственный бизнес в Беларуси – его компания Agrofertrans вместе с «Беларусьторгом» Управления делами президента владеет в СЭЗ «Гродноинвест» заводом по выпуску сульфата аммония, сульфата калия и NPK-удобрений «Белагроферт».

Претензии украинских таможенников направлены в первую очередь на сложные удобрения (NPK-удобрения) – они требуют изъятия из всех партий образцов на анализ по содержанию в удобрениях азота.

С 28 марта 2018 на российские или не имеющие сертификата происхождения азотные и смешанные удобрения, в которых содержится не менее 28% аммонийного и нитратного азота, Киев ввел антидемпинговую пошлину 42,96%. Пошлина изначально не распространялась на продукцию, произведенную в других странах, в том числе и в Беларуси. Однако, как пишут СМИ Украины, сейчас таможенники ссылаются на некое письмо из центрального офиса и требуют уплаты антидемпинговой пошлины независимо от страны происхождения.

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