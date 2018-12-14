Пелевин зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя

Это поможет писателю сэкономить на налогах.

ИП на имя россиянина Пелевина Виктора Олеговича было зарегистрировано 5 октября в Москве, сообщают «Открытые медиа».

В документах говорится, что индивидуальный предприниматель Виктор Пелевин будет заниматься «деятельностью в области художественного творчества» и работать по упрощенной системе налогообложения.

Среди документов также есть копия доверенности на Невелеву О.В. Эти фамилия и инициалы совпадают с именем бухгалтера по расчету гонораров в сотрудничающем с писателем литературном агентстве — Оксаной Владимировной Невелевой.

Автор культовых романов «Generation П» и «Чапаев и Пустота» не появляется на публике и не входит в объединения писателей, поэтому в какой-то момент стали ходить слухи, что Пелевина не существует.

В ноябре этого года писатель Дмитрий Быков рассказал в программе «Ещенепознер», что видел в последний раз Пелевина 12 лет назад, и предположил, что тот до сих пор живет в Москве.