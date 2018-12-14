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Как журналистка «подрабатывает» в типичной американской закусочной
Свежая чувственная фотосессия класса «премиум» для Playboy.
В главной роли снялась Джордан Эммануэль, девушка из Балтимора, ныне живущая в Нью-Йорке. Фотомодель имеет ученую степень по журналистике, занята в музыкальном бизнесе, а также учила историю искусств в Университете Майами.
Поклонники могли ее видеть в различных шоу MTV, читать в Hollywood Life, любоваться в рекламе Rimmel London US.
Нас же зацепила это: