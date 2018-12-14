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Лица
14.12.2018
Салiдарнасць
Как журналистка «подрабатывает» в типичной американской закусочной

Свежая чувственная фотосессия класса «премиум» для Playboy.

В главной роли снялась Джордан Эммануэль, девушка из Балтимора, ныне живущая в Нью-Йорке. Фотомодель имеет ученую степень по журналистике, занята в музыкальном бизнесе, а также учила историю искусств в Университете Майами.

Поклонники могли ее видеть в различных шоу MTV, читать в Hollywood Life, любоваться в рекламе Rimmel London US.

Нас же зацепила это:

Начинаем зиму с горячей рыжей

 
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