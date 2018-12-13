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Спорт
13.12.2018
Михаил Миронович
БАТЭ отомстил клубу российского миллиардера и вышел в плей-офф Лиги Европы

Борисовский БАТЭ поставил сезоне эффектную точку. Вернее, восклицательный знак!

Фото Reuters

14 декабря чемпион Беларуси проводил заключительный матч группового раунда Лиги Европы 2018/19. От исхода игры с ПАОКом зависело, выйдет ли БАТЭ в плей-офф второго по значению еврокубка.

Ожидания были тревожными, учитывая, что на «Борисов-Арене» греки устроили хозяевам блицкриг, быстро забив три гола, и одержали победу – 4:1. Дома клуб, чей бюджет составляет около 30 миллионов долларов (примерно в пять раз больше, чем у БАТЭ), тоже явно не собирался проигрывать.

В этом смысле первый тайм в Салониках был ошеломительным. Сначала Игорь Стасевич удачно навесил в штрафную хозяев, и Максим Скавыш грудью отправил мяч в ворота. Это уже настраивало на оптимистический лад.

А в концовке первого тайма белорусы выстрелили дуплетом. Игорь Стасевич заработал пенальти. Николай Сигневич пробил ровнехонько по центру ворот, но вратарь ПАОКа до удара прыгнул в угол.

Уже в добавленное время БАТЭ провел образцовую контратаку, которую бильярдной точности ударом в девятку завершил всё тот же Сигневич. А пас-конфетку ему выдал… правильно, всё тот же Стасевич.

В этот момент очень хотелось бы взглянуть на лицо российского миллиардера Ивана Саввиди, являющегося хозяином ПАОКа. К сожалению, телетрансляция такой возможности не предоставила.

3:0 – и выглядит так, что довести матч до победы – дело техники. Но наши футболисты легких путей не ищут.

Сперва Лео Жаба, еще в Борисове кошмаривший БАТЭ, прорвался по правому флангу и выложил пас на ногу Александру Прийовичу, который из вратарской отправил мяч в сетку.

А спустя пару минут Николай Сигневич отомстил Хосе Креспо за удар ногой, отмахнувшись от него рукой. Судьи рассмотрели лишь последний акт этой драмы и удалили форварда гостей.

После этого ПАОК атаковал беспрерывно. К счастью, надежен и спокоен был голкипер борисовчан Денис Щербицкий. Впрочем, самоотверженно оборонялась вся команда. В результате белорусский клуб сберег преимущество в счете и гарантировал себе второе место в группе, а с ним и путевку в плей-офф Лиги Европы.

ПАОК (Салоники, Греция) – БАТЭ (Борисов, Беларусь) – 1:3 (Прийович, 59 – Скавыш, 18, Сигневич, 42, с пенальти, 45+1)

Параллельно в группе L проходил еще один матч. Венгерский «Види» на своем поле сыграл вничью с британским «Челси» – 2:2.

Итоговая таблица нашей группы выглядит так:

1. Челси – 16

2. БАТЭ – 9

3. Види – 7

4. ПАОК – 3

БАТЭ поставил прекрасный восклицательный знак в сезоне, в котором потерял Анатолия Капского…

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 17 декабря.

 
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