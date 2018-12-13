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Политика
13.12.2018
Кирилл Иванов
Медведев в Бресте: «У нас есть два варианта дальнейшей интеграции»

Глава российского правительства напомнил о договоре от 8 декабря 1999-го.

Фото government.ru

Во время заседания Совмина Союзного государства в Бресте глава правительства России Дмитрий Медведев заявил о необходимости «вообще взглянуть на то, что происходило с союзным договором начиная с 1999 года»:

— Есть целый ряд чувствительных тем, которые мы регулярно обсуждаем, они касаются выравнивания условий хозяйствования в наших странах, оказания экономической, в том числе финансовой, поддержки.

Российский премьер предложил несколько вариантов развития интеграции двух стран:

— Если говорить о наших интеграционных проектах, то здесь есть два сценария. Один — консервативный, при сохранении контуров того Союзного государства, которое было создано, без повышения уровня интеграции до тех пределов, подчеркиваю, которые установлены в договоре от 8 декабря 1999 года, без формирования всех институтов, которые заложены в этот договор. При этом мы продолжим формирование Евразийского экономического союза пяти стран и другие проекты.

По словам Медведева, второй вариант сотрудничества — продвинутый:

— Он основан на повышении уровня интеграции до пределов, которые установлены в договоре, с одновременным повышением взаимозависимости экономик и возможностью оказания помощи и поддержки в ходе союзного строительства, решения самых разных вопросов, которые относятся к интеграции.

Глава российского правительства особо подчеркнул:

— Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, счетной палаты. В том порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. В этом случае нужно проводить единую налоговую политику, политику в области ценообразования, тарифообразования в той части, которая сейчас не передана Евразийской комиссии. Какой из этих вариантов выбрать, надо обсуждать здесь, на союзном Совмине, и на Высшем Государственном Совете, на уровне президентов двух стран.

 
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