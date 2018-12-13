5 клипов группы IC3PEAK, концерт которой отменили в Минске

Российский электронный проект в последнее время преследуется у себя на родине.
Российская электронная группа IC3PEAK не сможет выступить в минском клубе «Брюгге».
По информации «Нашей Нивы», организаторы продали почти втрое больше билетов, чем было указано в заявке. Когда об этом узнали в отделе идеологии, то представителям клуба «Брюгге» пригрозили проблемами. Причем официальных писем никто не направлял.
Организаторы считают отмену концерта в Минске политической.
У себя на родине IC3PEAK в последнее время также столкнулись со сложностями: их концерты срывают и отменяют.
Предлагаем вашему вниманию пять клипов группы. Отметим, что их сегодняшнее творчество посвящено политической жизни в России.
Смерти Больше Нет
Сказка
Грустная сука
Кто
This World Is Sick
IC3PEAK — электронная группа из Тулы, была создана в 2013-м Настей Креслиной и Николаем Костылевым.