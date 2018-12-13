5 клипов группы IC3PEAK, концерт которой отменили в Минске

Российский электронный проект в последнее время преследуется у себя на родине.

Российская электронная группа IC3PEAK не сможет выступить в минском клубе «Брюгге».

По информации «Нашей Нивы», организаторы продали почти втрое больше билетов, чем было указано в заявке. Когда об этом узнали в отделе идеологии, то представителям клуба «Брюгге» пригрозили проблемами. Причем официальных писем никто не направлял.

Организаторы считают отмену концерта в Минске политической.

У себя на родине IC3PEAK в последнее время также столкнулись со сложностями: их концерты срывают и отменяют.

Предлагаем вашему вниманию пять клипов группы. Отметим, что их сегодняшнее творчество посвящено политической жизни в России.

Смерти Больше Нет

Сказка

Грустная сука

Кто

This World Is Sick

IC3PEAK — электронная группа из Тулы, была создана в 2013-м Настей Креслиной и Николаем Костылевым.