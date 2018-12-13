Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Украинские учителя получат надбавку в 20% за знания не «из советских учебников»
Австрийская полиция навестила сборную России по биатлону. Опять допинг?
Суд вынес приговор по громкому делу об убийстве двухлетней девочки в Слуцке
В Риге тем, кто не может самостоятельно перемещаться, стало проще получить «папиццот» на транспортные услуги
В Минске из ледовой арены решили сделать столовую
Руководителей минских предприятий просят в декабре повысить зарплату
Независимый профсоюз: «Действия Солигорского райисполкома наносят вред имиджу страны»
Блогер разоблачил сюжет БТ о протестах «желтых жилетов» во Франции
Подарки для чиновника: гараж, баня, песочница. Осудили экс-главу Лоевского райисполкома
Гигантская очередь за новогодними подарками «Беларуськалия» в Солигорске. Фотофакт
Лукашенко пригрозил России: «Будем уходить на другие рынки»
Дояркам в Ганцевичском районе завели дневники, ставят оценки и штрафуют
Хто стаіць за адзіным пакуль што ў Беларусі «Русским центром»
Очередные изменения: кто теперь будет считаться тунеядцем, а кто – нет
Какие траты может позволить себе белорус?
Драма Гончаренко: ЦСКА разгромил победителя Лиги чемпионов, но вылетел из еврокубков
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Один нюанс, который отличает Беларусь от развитых стран
Кебич: «Буш задал единственный вопрос: «Я не знаю, что вы там подписали, но у кого ядерная кнопка?»
Карбалевич: «Выбор страны для шантажа России у Лукашенко был весьма точен»
Была водителем такси – стала проституткой. Как милиция ловит жриц любви в Минске
«Перевел на счет КГБ $ 1 млн». Владельца «БелАсептики» задержали, а потом отпустили

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Класковский: «Белорусский Акела промахивается в главном»
Латынина: «Раньше анекдотов про Путина не было. А теперь они идут густо, как лосось на нерест»
«Там настоящие гопники». Стало известно еще об одной драке в колледже прикладного искусства
Невзоров: «Тверской попик трогательный, он облачает свои маленькие ножки в ботиночки Gucci»
Романчук: «Беларусь продолжает учить мир, как не нужно делать»
БЕЛТА опубликовала неожиданную правду о позднем СССР: кризис, талоны на продукты, недовольство людей
Белоруска сняла видео-экскурсию по госпиталю в штате Миннесота
Заико: «Александр Григорьевич клюнул, как бедный карась, на обманку с российской нефтью»
Один нюанс, который отличает Беларусь от развитых стран
Поротников — о трех ошибках Лукашенко за несколько часов
Карбалевич: «Когда Лукашенко говорил, Путину было неприятно»
Романчук: «Плакал экономический рост. Наступает новая фаза смутных времен»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Удостоверение Штази, выданное Владимиру Путину
Обложка дня. Так кончилась эпоха красивых женщин в мужских журналах
Четыре истории на страницах Pirelli-2019
Чем Румас совершенно точно отличается от предыдущих премьер-министров
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Соседи
13.12.2018
Валерий Томилин
Украинские учителя получат надбавку в 20% за знания не «из советских учебников»

Представлен новый проект Положения о сертификации учителей.

Сертификация будет исключительно добровольной и позволит учителям получить надбавку в размере пятой части (20%) оклада. Работать сертификация начнет уже в следующем году, сообщает Новое время.

Согласно проекту, для получения надбавки учителю нужно будет сделать три вещи: сдать тест внешнего независимого тестирования (аналог белорусского ЦТ, которые теперь адаптируют для учителей), снять электронное портфолио – видеоурок или фрагмент урока длительностью 15-30 минут и продемонстрировать свои педагогические умения экспертам.

Егор Стадный, исполнительный директор аналитического центра CEDOS (занимается аналитикой в области образования, миграции и городского развития), сказал:

– Нужны методы новые. Мы подзабыли, какие у нас знания у учителей… новые ли это знания, или записанные в советских учебниках, которые уже давно не отвечают мировым открытиям.

Главный вопрос, который волнует украинских учителей: как именно будет проходить тестирование. Директор одной из школ Киева Сергей Горбачев также опасается, что видеозапись уроков «будет выливаться в репетиции, наем профессиональных операторов и тому подобное». По его мнению, учителя, которые честно запишут видеопортфолио, могут оказаться в проигрыше, ведь уроки «никогда не проходят по плану».

С ним несогласен первый заместитель главы комитета по вопросам образования и науки Верховной Рады Александр Спиваковский, который преподает сам. По его мнению, видеозаписи уроков помогут родителям понять, насколько хорош учитель. А постановочные видео легко будет отличить от реальных, ведь сделать такой «перфоманс неквалифицированному человеку очень сложно».

Также он рассказал, что отдельные университеты в США специально оборудуют камерами, чтобы можно было следить за проведением лекций.

Плоды «мягкой украинизации»: 91% детей учится на украинском языке

Теперь проект Положения о сертификации учителей проходит общественное обсуждение. Планируется, что пилотные сертификации пройдут в 2019 году, а надбавки начнут выплачивать с 2020 года.

Что происходит в странах Балтии, Польше и Украине? Читайте в нашем спецпроекте «Соседи»!

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.7 (оценок:3)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY