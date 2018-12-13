Украинские учителя получат надбавку в 20% за знания не «из советских учебников»

Представлен новый проект Положения о сертификации учителей.

Сертификация будет исключительно добровольной и позволит учителям получить надбавку в размере пятой части (20%) оклада. Работать сертификация начнет уже в следующем году, сообщает Новое время.

Согласно проекту, для получения надбавки учителю нужно будет сделать три вещи: сдать тест внешнего независимого тестирования (аналог белорусского ЦТ, которые теперь адаптируют для учителей), снять электронное портфолио – видеоурок или фрагмент урока длительностью 15-30 минут и продемонстрировать свои педагогические умения экспертам.

Егор Стадный, исполнительный директор аналитического центра CEDOS (занимается аналитикой в области образования, миграции и городского развития), сказал:

– Нужны методы новые. Мы подзабыли, какие у нас знания у учителей… новые ли это знания, или записанные в советских учебниках, которые уже давно не отвечают мировым открытиям.

Главный вопрос, который волнует украинских учителей: как именно будет проходить тестирование. Директор одной из школ Киева Сергей Горбачев также опасается, что видеозапись уроков «будет выливаться в репетиции, наем профессиональных операторов и тому подобное». По его мнению, учителя, которые честно запишут видеопортфолио, могут оказаться в проигрыше, ведь уроки «никогда не проходят по плану».

С ним несогласен первый заместитель главы комитета по вопросам образования и науки Верховной Рады Александр Спиваковский, который преподает сам. По его мнению, видеозаписи уроков помогут родителям понять, насколько хорош учитель. А постановочные видео легко будет отличить от реальных, ведь сделать такой «перфоманс неквалифицированному человеку очень сложно».

Также он рассказал, что отдельные университеты в США специально оборудуют камерами, чтобы можно было следить за проведением лекций.

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Теперь проект Положения о сертификации учителей проходит общественное обсуждение. Планируется, что пилотные сертификации пройдут в 2019 году, а надбавки начнут выплачивать с 2020 года.

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