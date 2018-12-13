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Спорт
13.12.2018
ВВС
Австрийская полиция навестила сборную России по биатлону. Опять допинг?

Представители полиции Австрии в ночь на четверг побывали в расположении сборной России по биатлону. Спортсменов подозревают в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира, проходившем в Австрии в 2017 году. Их известили о расследовании, допросы не проводились.

Российский олимпийский чемпион Антон Шипулин, фото Mikhail Tereshchenko/TASS

В ночь на четверг комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что к российским спортсменам в австрийском Хохфильцене, где начинается второй этап кубка мира по биатлону, приехала полиция.

— Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция, перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году, — написал Губерниев в Instagram.

В списке, фотографию которого опубликовал Губерниев, десять россиян: биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Алексей Волков и Ирина Старых, а также тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов и Евгений Шутов, массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов.

Все они «обязаны дать свои объяснения полиции», написал Губерниев.

Использование допинга в Австрии — уголовное преступление, максимальное наказание за которое предусматривает три года тюрьмы, пишет Sports.ru.

Что говорят спортсмены

— Пока вообще ничего не ясно, — сказал «Матч ТВ» старший тренер по резерву Касперович. — Считаю, что это вообще провокация. Знаю, что ничего не было и ничего нет. Не основано ни на чем. Немножко подождем.

— Я уже был в плохой ситуации за то, чего не делал, — написал в Instagram биатлонист Логинов.

Четыре года назад он был дисквалифицирован за применение эритропоэтина.

— И вчера меня и не только меня обвиняют в каких-то махинациях с переливаниями крови и еще с чем-то (конкретно нам ничего не сказали), — добавил он. Логинов не согласен с новыми обвинениями.

— Попал в число подозреваемых в нарушении антидопинговых правил! Снова скандал! В чем же дело? Мы чисты, — написал в Instagram Гараничев.

— Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие как абсолютно «чистого» спортсмена не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом. Любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес иначе как полным бредом я назвать не могу, — написал Шипулин.

— Пока у нас мало информации о том, что случилось, какие обвинения нам предъявляют, — сказал «Спорт-Экспрессу» президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев. — Мы связались с российским посольством в Австрии, подключили адвокатов.

Позже Драчев сообщил, что союз биатлонистов получил уведомление о начале следственных действий. А министр спорта России Павел Колобков подтвердил, что полиция Австрии проводит расследование в отношении российских биатлонистов и специалистов сборной.

— Им предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира, который прошел в Австрии в 2017 году, — заявил Колобков. — При этом за прошедшие годы ни организаторы того чемпионата мира, ни соответствующие антидопинговые службы россиянам никаких претензий не предъявляли. Все это время наши спортсмены безупречно проходили необходимые процедуры по допинг-контролю.

— Полиция Австрии начала действия ночью, — подчеркнул министр.

Что сказали в полиции, посольстве и прокуратуре

Представитель земельного управления полиции Тироля Штефан Эдер говорил ТАСС, что не обладает информацией о том, что российским биатлонистам предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил. Такой же комментарий агентству дали в Федеральном управлении уголовной полиции Австрии.

В посольстве России в Австрии предположили, что речь идет не о предъявлении обвинений, а только об информировании о том, что идет расследование.

— Судя по доступной на данный момент информации, австрийские правоохранительные органы уведомили сборную России по биатлону, находящуюся в Хохфильцене в рамках подготовки к предстоящим соревнованиям, о ведущемся расследовании в отношении ряда российских атлетов и сотрудников сборной по событиям февраля 2017 года, когда в Австрии проходил чемпионат мира по биатлону, — сказал ТАСС посол Дмитрий Любинский.

На странице посольства в Facebook сказано, что оно в срочном порядке запрашивает официальную информацию у правоохранительных органов.

Позже представитель центральной прокуратуры Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений Элизабет Тойбль подтвердила РИА Новости, что ее ведомство ведет расследование в отношении пяти спортсменов «по поводу серьезного обмана, связанного с допингом».

Кроме того, расследование ведется в отношении пяти членов команды «в связи с применением запрещенных веществ и методов с целью допинга».

— Подозреваемым лицам было выдано извещение о проведении расследования. Обыски или допросы не проводились, — пояснила Тойбль.

Скандалы с допингом

В отношении российских биатлонистов неоднократно проводились антидопинговые расследования, некоторые из них, в том числе олимпийские чемпионы, были дисквалифицированы.

Логинов был дисквалифицирован за применение эритропоэтина с 2014 года по 2016 год.

На первом этапе кубка мира этого сезона в словенской Поклюке Логинов завоевал две бронзовые медали.

Два дня назад олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бе заявил, что, по его мнению, Логинова еще долго не примут в биатлонную семью.

— Когда попался на допинге, прежнего уважения уже не вернешь. Особенно если речь об эритропоэтине. Такой проступок не забывается очень долго, — рассуждал он.

Старых, чью фамилию также назвал Губерниев, была дисквалифицирована до декабря 2016 года. О положительной допинг-пробе Старых стало известно в январе 2014 года.

Международный олимпийский комитет в конце 2017 года отстранил Россию от участия в зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане из-за допингового скандала. Спортсмены, в том числе биатлонисты, допущенные на Олимпиаду, выступали под олимпийским, а не российским флагом.

 
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