Суд вынес приговор по громкому делу об убийстве двухлетней девочки в Слуцке

Минский областной суд приговорил Максима Чижика к 25 годам колонии усиленного режима, а Екатерину Комар — к двум годам в исправительном учреждении открытого типа без штрафа.

Фото Алесь Достанко, kurjer.info

Максим Чижик признан виновным в убийстве с особой жестокостью, сообщает «Інфа-кур’ер». Ему придется возместить судебные издержки в размере 2100 рублей. Екатерина Комар (Жаврид) заплатит за них 420 рублей.

Приговор может быть обжалован либо опротестован в течение 10 суток.

В ночь с 29 на 30 января 2018-го в Слуцке со следами побоев нашли 2-летнюю девочку. Спасти ее не удалось. Обвиняемыми по делу проходиди мать малышки Екатерина Комар и ее сожитель Максим Чижик. Они воспитывали пятерых детей женщины от предыдущих отношений.

По версии обвинения, с 25 по 29 января Максима раздражали плач и громкие игры, поэтому он имел умысел на убийство двух детей. Избивая двухлетнюю девочку, он нанес ей 198 ударов, ее пятилетнему брату Алексею — более 50 ударов.

По версии прокурора, только приезд скорой спас мальчика от убийства.

«Били детей в этой семье все — и отец, и мать, и бабушка с дедом»