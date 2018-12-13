В Риге тем, кто не может самостоятельно перемещаться, стало проще получить «папиццот» на транспортные услуги

Упрощающие получение денег поправки уже вступили в силу.

Теперь, если человек не может перемещаться в общественном транспорте, ему автоматически оплатят транспортные услуги на все время действия удостоверения, выданного Государственной медицинской комиссией по охране здоровья и труда (VDEĀVK), сообщает delfi.lv.

Все рижане, которые не имеют возможности перемещаться в общественном транспорте, могут получить оплату транспортных услуг. Их размер такой:

– оплата спецтранспорта или услуг такси, или топлива для личного авто – до 285 евро в год;

– оплата транспорта тем, кто учится или работает – 21,34 евро в месяц;

– оплата транспорта тем, кто получает услуги социального ухода, медицинской реабилитации, социальные или профессиональные услуги – до 71,14 евро в год;

– транспорт для людей с почечной недостаточностью, которым нужен гемодиализ (искусственное очищение крови) – до 71,14 евро в месяц.

Итого, работающий человек с проблемами в перемещении может получить не меньше 540 евро в год на транспортные расходы. При этом не важно, сколько человек зарабатывает и в каком он находится материальном положении.

В первом полугодии 2018 года транспортные расходы компенсировали 6535 жителям Риги.

Зарплата на госпредприятиях Латвии: не меньше 10 тысяч евро в год

Кроме того, люди с инвалидностью в Латвии освобождены от оплаты налогов на авто (как дорожного, так и за участие в движении), имеют право на бесплатное прохождение техосмотра и скидку 40% на страховку для авто.

Кроме всего прочего, люди с инвалидностью имеют право на бесплатный общественный транспорт (I и II групп), платят меньше налогов, могут претендовать на субсидированное государством на 24 месяца рабочее место и курсы социальной и профессиональной реабилитации.

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