Руководителей минских предприятий просят в декабре повысить зарплату

В Минске руководителей предприятий просят в декабре 2018-го повысить зарплату. Письмо «О росте заработной платы» 7 декабря подписала первый заместитель руководителя администрации Московского района Татьяна Колядко.

– В целях выполнения целевого задания по росту заработной платы по районам и г. Минску в 2018 г., утвержденного решением Минского городского исполнительного комитета от 22.02.2018 № 577, администрация Московского района просит рассмотреть возможность повышения уровня заработной платы и осуществления стимулирующих выплат работникам Вашей организации в декабре 2018 года, — пишет Колядко.

Решение минских властей от 22 февраля отыскать не удалось — на сайте Мингорисполкома оно не было опубликовано.

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