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Профсоюзы
13.12.2018
Независимый профсоюз: «Действия Солигорского райисполкома наносят вред имиджу страны»

Белорусский Независимый профсоюз (БНП) запланировал ряд шагов в связи с отказом властей зарегистрировать первичную профсоюзную организацию УСП «Трест«Реммонтажстрой».

Об этом сообщает belnp.org.

В офисе Белорусского Конгресса демократических профсоюзов (БКДП) прошел последний в этом году Совет представителей БНП, центральной темой которого стал повторный отказ Солигорским райисполкомом в регистрации первичной профсоюзной организации УСП «Трест«Реммонтажстрой».

Причиной отказа, как выяснилось в ходе судебного разбирательства, стало, якобы, отсутствие платёжного поручения об уплате госпошлины за регистрацию организационной структуры профессионального союза. Об этом в профсоюзе узнали лишь спустя месяц после отказа и то, благодаря судебному заседанию. Поскольку солигорские власти не раскрывали точную причину отказа и держали ее в секрете.

Председатель Независимого профсоюза Николай Зимин рассказал о десятках мероприятий за последние полгода проведенных профсоюзом для разрешения этой проблемы. Только за последние два месяца получено два отказа в проведении шествия протеста в Солигорске, вслед за которым было отправлено третье заявление на 23 декабря о проведении шествия протеста по причине не регистрации профструктуры.

Зимин предложил также обратиться к чиновникам и депутатам, представляющим во власти Солигорский район.

– В адрес Солигорского райисполкома направить письмо председателю Поскробко, о том, что их действия наносят вред гражданскому обществу Беларуси, имиджу страны в рамках мирового пространства и вся ответственность за это ляжет именно на главу местной исполнительного комитета — гражданина Поскробко, — предложил профсоюзный лидер.

Лидер БКДП Александр Ярошук отметил, что независимые профсоюзы Беларуси не намерены играть с властью в ее игру:

– Для нас эта ситуация — пробный камень, если организация не будет регистрироваться, мы оставляем за собой право на любые действия, которые требует ситуация. Нам отступления нету, или–или. Если бы у них были бы мозги, они бы да такого состояния эту ситуацию не доводили бы. А мы должны показать, что мы не перед чем не остановимся и своих людей не сдадим.

Члены Совета представителей БНП приняли решение обратиться в совет БКДП с просьбой о приостановлении проведения совместных семинаров МОТ (Международной организации труда) между представителями правительства Беларуси и профсоюзами, до момента регистрации первичной профсоюзной организации УСП «Трест»Реммонтажстрой».

 
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