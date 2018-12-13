Разговорчики в сети: «Это шедевр. Человек должен доказать дармоедам, что он не тунеядец»

Байнет обсуждает изменения в списке «иждивенцев».

Напомним, правительство расширило перечень граждан, которых не будут включать в число не занятых в экономике.

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Например, из «тунеядцев» исключили жен дипломатических работников, мужей и жен молодых рабочих (служащих), отрабатывающих распределение в местности, где нет возможности трудоустроиться, а также тех, кому остался год до пенсии.

Кроме того, к «иждивенцам» не будут относить жен и мужей военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, военную службу офицеров по призыву. Исключены из списка учредители и участники коммерческих организаций, за исключением акционерных обществ.

Не будут вносить в базу также тех, кто находится под диспансерным наблюдением из-за хронических или затяжных психических расстройств. Исключение — те, кто страдает синдромом зависимости от алкоголя, наркотических средств или токсических веществ.

В Фейсбуке Виктор Малишевский обратил внимание на то, что от «тунеядства» освободили кого-то под грифом «для служебного пользования». Наверное, шпионов, предположил он. Действительно, в постановлении Совмина, опубликованном на pravo.by, 5 раз встречается формулировка «для служебного пользования».

На дискуссионной площадке talks.by люди не скрывают эмоций, обсуждая нововведение:

«Иждивенцы вносят в непонятный список тунеядцев самую трудоспособную часть общества! Большая часть попала в этот список как раз по вине иждивенцев».

«Это шедевр. Человек должен сам доказать дармоедам, что он не тунеядец».

«Слон родил очередную мышь, неужели в стране нет других дел, более актуальных?»

«Ждём введения земных поклонов. Оброк, барщина, воинская повинность уже есть».

Один из форумчан поделился личной историей: «Не бываю дома в Беларуси по 2-3 месяца. Живу во время работы в условиях, далеких от идеальных. Ограничен в правах, по сравнению с местными. Привожу на родину деньги. Вместо того, чтобы, как минимум меня не трогать, эти гении законотворчества решили меня еще подоить... Потерпите, вид на жительство для граждан Беларуси делается очень быстро».

«Какой алкаш пойдёт в эту комиссию, зная, что его оттуда могут направить в ЛТП? И чего он вообще туда пойдёт? Силком его туда что ли приволокут?» — удивляется участник дискуссии.

Некоторые считают, что людям предпенсионного возраста следовало бы дать послабление лет пять: «один год это несерьезно».

По мнению одного из комментаторов, «антитунеядский» декрет приведет к еще большему оттоку людей из страны: «Пока во Франции люди добиваются от правительства новых свобод, здесь людей всё больше загоняют в кабалу».