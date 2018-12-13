Разговорчики в сети: «Это шедевр. Человек должен доказать дармоедам, что он не тунеядец»

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В Минске из ледовой арены решили сделать столовую
Руководителей минских предприятий просят в декабре повысить зарплату
Независимый профсоюз: «Действия Солигорского райисполкома наносят вред имиджу страны»
Блогер разоблачил сюжет БТ о протестах «желтых жилетов» во Франции
Подарки для чиновника: гараж, баня, песочница. Осудили экс-главу Лоевского райисполкома
Гигантская очередь за новогодними подарками «Беларуськалия» в Солигорске. Фотофакт
Лукашенко пригрозил России: «Будем уходить на другие рынки»
Дояркам в Ганцевичском районе завели дневники, ставят оценки и штрафуют
Хто стаіць за адзіным пакуль што ў Беларусі «Русским центром»
Очередные изменения: кто теперь будет считаться тунеядцем, а кто – нет
Какие траты может позволить себе белорус?
Драма Гончаренко: ЦСКА разгромил победителя Лиги чемпионов, но вылетел из еврокубков
Ларек «Табакерка» установили прямо на велодорожке. Фотофакт
Генпрокурор напугал бывшего главу Островецкого района коррупционным делом
Класковский: «Белорусский Акела промахивается в главном»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Один нюанс, который отличает Беларусь от развитых стран
Кебич: «Буш задал единственный вопрос: «Я не знаю, что вы там подписали, но у кого ядерная кнопка?»
Карбалевич: «Выбор страны для шантажа России у Лукашенко был весьма точен»
Была водителем такси – стала проституткой. Как милиция ловит жриц любви в Минске
«Перевел на счет КГБ $ 1 млн». Владельца «БелАсептики» задержали, а потом отпустили

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Латынина: «Раньше анекдотов про Путина не было. А теперь они идут густо, как лосось на нерест»
«Там настоящие гопники». Стало известно еще об одной драке в колледже прикладного искусства
Невзоров: «Тверской попик трогательный, он облачает свои маленькие ножки в ботиночки Gucci»
Романчук: «Беларусь продолжает учить мир, как не нужно делать»
БЕЛТА опубликовала неожиданную правду о позднем СССР: кризис, талоны на продукты, недовольство людей
Белоруска сняла видео-экскурсию по госпиталю в штате Миннесота
Заико: «Александр Григорьевич клюнул, как бедный карась, на обманку с российской нефтью»
Один нюанс, который отличает Беларусь от развитых стран
Поротников — о трех ошибках Лукашенко за несколько часов
Карбалевич: «Когда Лукашенко говорил, Путину было неприятно»
Романчук: «Плакал экономический рост. Наступает новая фаза смутных времен»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Удостоверение Штази, выданное Владимиру Путину
Обложка дня. Так кончилась эпоха красивых женщин в мужских журналах
Четыре истории на страницах Pirelli-2019
Чем Румас совершенно точно отличается от предыдущих премьер-министров
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
13.12.2018
Салiдарнасць
Разговорчики в сети: «Это шедевр. Человек должен доказать дармоедам, что он не тунеядец»

Байнет обсуждает изменения в списке «иждивенцев».

Напомним, правительство расширило перечень граждан, которых не будут включать в число не занятых в экономике.

Фото TUT.BY

Например, из «тунеядцев» исключили жен дипломатических работников, мужей и жен молодых рабочих (служащих), отрабатывающих распределение в местности, где нет возможности трудоустроиться, а также тех, кому остался год до пенсии.

Кроме того, к «иждивенцам» не будут относить жен и мужей военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, военную службу офицеров по призыву. Исключены из списка учредители и участники коммерческих организаций, за исключением акционерных обществ.

Не будут вносить в базу также тех, кто находится под диспансерным наблюдением из-за хронических или затяжных психических расстройств. Исключение — те, кто страдает синдромом зависимости от алкоголя, наркотических средств или токсических веществ.

В Фейсбуке Виктор Малишевский обратил внимание на то, что от «тунеядства» освободили кого-то под грифом «для служебного пользования». Наверное, шпионов, предположил он. Действительно, в постановлении Совмина, опубликованном на pravo.by, 5 раз встречается формулировка «для служебного пользования».

На дискуссионной площадке talks.by люди не скрывают эмоций, обсуждая нововведение:

«Иждивенцы вносят в непонятный список тунеядцев самую трудоспособную часть общества! Большая часть попала в этот список как раз по вине иждивенцев».

«Это шедевр. Человек должен сам доказать дармоедам, что он не тунеядец».

«Слон родил очередную мышь, неужели в стране нет других дел, более актуальных?»

«Ждём введения земных поклонов. Оброк, барщина, воинская повинность уже есть».

Один из форумчан поделился личной историей: «Не бываю дома в Беларуси по 2-3 месяца. Живу во время работы в условиях, далеких от идеальных. Ограничен в правах, по сравнению с местными. Привожу на родину деньги. Вместо того, чтобы, как минимум меня не трогать, эти гении законотворчества решили меня еще подоить... Потерпите, вид на жительство для граждан Беларуси делается очень быстро».

«Какой алкаш пойдёт в эту комиссию, зная, что его оттуда могут направить в ЛТП? И чего он вообще туда пойдёт? Силком его туда что ли приволокут?» — удивляется участник дискуссии.

Некоторые считают, что людям предпенсионного возраста следовало бы дать послабление лет пять: «один год это несерьезно».

По мнению одного из комментаторов, «антитунеядский» декрет приведет к еще большему оттоку людей из страны: «Пока во Франции люди добиваются от правительства новых свобод, здесь людей всё больше загоняют в кабалу».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:30)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY