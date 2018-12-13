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13.12.2018
Подарки для чиновника: гараж, баня, песочница. Осудили экс-главу Лоевского райисполкома

Экс-председатель Лоевского райисполкома приговорен к семи годам лишения свободы за коррупцию.

Об этом сообщает Гомельская правда.

Согласно материалам дела, бывшего главу района задержали в октябре 2017 года. На тот момент он уже не занимал должность председателя Лоевского райисполкома, работал замдиректором светлогорского автопарка.

В уголовном деле фигурируют несколько эпизодов, в том числе за 2014 год, когда обвиняемый возглавлял предприятие «Дубрава–агро» в Светлогорском районе. Как установило следствие, при расчете за поставки товаров и оказание услуг директор отдавал приоритет коммерческим фирмам в ущерб другим кредиторам.

Когда вступил в должность председателя Лоевского райисполкома, продолжил лоббировать интересы знакомых коммерсантов из Светлогорска. Однако масштабы деятельности расширились. Глава района указывал руководителям местных хозяйств, каких поставщиков выбирать. При этом поручал рассчитываться за запчасти к технике или оказанные услуги без задержек, а порой авансом.

На суде гособвинитель подчеркнул, что цены на поставляемые запчасти были необоснованно завышены. Из-за отсутствия денег сельхозпредприятия вынужденно отдавали скот, причем мелковесный.

По одному из фактов обвинения, светлогорская фирма незаконно получила авансом от ОАО «Милкавита» 60 тысяч рублей. Для прикрытия использовался договор перевода долга за будущие поставки молока одним из лоевским хозяйств. Все делалось по прямому указанию председателя райисполкома.

Представители коммерческих фирм, чьи интересы лоббировал экс-чиновник, щедро благодарили покровителя. В числе подарков, по версии следствия, гараж в Светлогорске, детская песочница, сруб бани на личном подворье, бесплатный ремонт автомобиля супруги.

В ходе судебных слушаний экс-руководитель ни по одному эпизоду вину не признал. Утверждал, что действовал в экономических интересах предприятий района. На прениях гособвинитель запросил для бывшего чиновника 9 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, а также взыскать в доход государства стоимость незаконно полученных услуг и предметов взятки — свыше 1800 рублей.

Рассмотрев материалы дела, суд признал экс-руководителя виновным, сообщила пресс-секретарь суда Речицкого района Надежда Николайчик. В качестве наказания приговорил обвиняемого к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества, лишил права занимать организационно-распорядительные должности сроком на пять лет. В доход государства также взыскана сумма незаконно полученных взяток.

Решение суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано в законном порядке.

 
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