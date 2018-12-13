Лукашенко пригрозил России: «Будем уходить на другие рынки»

Глава государства объяснил проблемы с поставками белорусской продукции на российский рынок.

– Обычная конкуренция, – сказал Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Он добавил, что Беларусь порой упрекают и в демпинге.

– Я часто руководителям России говорю: вы скажите, создайте компанию какую-то крупную, и мы через нее будем поставлять на всю Россию. Мы вам поставляем за рубль, а вы продавайте за 10, если считаете, что россияне очень богатые. То есть здесь просто идет недобросовестная конкуренция. Дело абсолютно не в качестве, – уверен Лукашенко.

Наряду с этим глава государства обратил внимание, что раз идет атака в отношении белорусской продукции, поставлена задача диверсифицировать рынки:

– Если Россия дальше будет проводить такую политику, мы, конечно, будем уходить на другие рынки.

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