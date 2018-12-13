В телеге сегодня. «Ах, Батька, Батенька, нам половину бы того бурления, что в Парижé»

Автор Telegram-канала Стихохотам, который ведет Дмитрий Растаев, — о доле французов и белорусов.

В Париже шиною несёт поджаристой,

над баррикадами витрины звон.

Здесь революций нет, а там — пожалуйста:

у нас Рыгоравич, у них Макрон.

Жилеты жёлтые идут лавиною,

добились многого они уже.

Ах, Батька, Батенька, нам половину бы

того бурления, что в Парижé.

Сняла решительно процент наброшенный,

сказала топливу: «Не наезжай!» —

Европа борется за всё хорошее.

А мы боролись лишь за урожай.

Такая доля нам — терпеть и кланяться,

плюя диктатору тайком вослед.

Макрончик тронется, а он останется,

и будет мучить нас ещё сто лет.

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