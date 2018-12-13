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В телеге сегодня. «Ах, Батька, Батенька, нам половину бы того бурления, что в Парижé»
Автор Telegram-канала Стихохотам, который ведет Дмитрий Растаев, — о доле французов и белорусов.
В Париже шиною несёт поджаристой,
над баррикадами витрины звон.
Здесь революций нет, а там — пожалуйста:
у нас Рыгоравич, у них Макрон.
Жилеты жёлтые идут лавиною,
добились многого они уже.
Ах, Батька, Батенька, нам половину бы
того бурления, что в Парижé.
Сняла решительно процент наброшенный,
сказала топливу: «Не наезжай!» —
Европа борется за всё хорошее.
А мы боролись лишь за урожай.
Такая доля нам — терпеть и кланяться,
плюя диктатору тайком вослед.
Макрончик тронется, а он останется,
и будет мучить нас ещё сто лет.
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