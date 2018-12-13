Невзоров: «У Гундяева есть титул, который у него никто не отнимет: «Асисяй Московский всея Руси»

Известный публицист — о том, что будет, если Гундяева лишат титула патриарха, и о мире попов как параллельной реальности.

Фото с сайта pravoslavie.ru

В эфире «Эха Москвы» Александр Невзоров заметил, что глава РПЦ «выдохся в схватке за Украину, обессилел, уже не способен ни на какие аргументы, ни на какие реплики, ни на какие доводы».

— Он просто как полунинский «Асисяй», он говорит: «Низя… Низя… Низя». Он больше ничего не говорит. «Низя допустить, чтобы у Украины была самостоятельная церковь». Причем заметим, что это «Низя» в исполнении глубокого, хорошего гундяевского баритона звучит великолепно.

По мнению Невзорова, для Гундяева похамливание Константинополю, которым он занимался последнее время, закончится очень плохо.

— Потому что надо понимать, что есть такая вещь, как каноническое право. Вот их мир — мир попов — это мир совершенно другой логики. Это параллельная реальность, в которой другая такая вот логика мумий: кто древнее, тот и правее. Вот в соответствии с этой логикой мумий Константинополь своими сушеными пальцами может перетереть в прах любой титул и любые звания у младших церквей.

Но теперь мы знаем, что даже если РПЦ выведут вообще за рамки мирового православия и Гундяева полностью лишат титула патриарха, у него есть куда отступать. У него есть титул, который у него никто не отнимет: «Асисяй Московский всея Руси».

И звучит это, в общем-то, очень неплохо, и я бы даже сказал, что, может быть, пафосней, чем то, что у него было до этого. В любом случае ему удастся сохранить лицо, пусть немножко новое, пусть немножко с новым носом, но, тем не менее, все-таки сохранить лицо и удержать титул.

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