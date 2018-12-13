Невзоров: «У Гундяева есть титул, который у него никто не отнимет: «Асисяй Московский всея Руси»

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Хто стаіць за адзіным пакуль што ў Беларусі «Русским центром»
Очередные изменения: кто теперь будет считаться тунеядцем, а кто – нет
Какие траты может позволить себе белорус?
Драма Гончаренко: ЦСКА разгромил победителя Лиги чемпионов, но вылетел из еврокубков
Ларек «Табакерка» установили прямо на велодорожке. Фотофакт
Генпрокурор напугал бывшего главу Островецкого района коррупционным делом
Класковский: «Белорусский Акела промахивается в главном»
Фото дня. В Германии тонна жидкого шоколада вылилась на улицу
Известный белорусский сексолог Дмитрий Капустин эмигрировал в Канаду
«Там настоящие гопники». Стало известно еще об одной драке в колледже прикладного искусства
Дело об убийстве 2-летней девочки. «Били детей в этой семье все — и отец, и мать, и бабушка с дедом»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Один нюанс, который отличает Беларусь от развитых стран
Кебич: «Буш задал единственный вопрос: «Я не знаю, что вы там подписали, но у кого ядерная кнопка?»
Карбалевич: «Выбор страны для шантажа России у Лукашенко был весьма точен»
Была водителем такси – стала проституткой. Как милиция ловит жриц любви в Минске
«Перевел на счет КГБ $ 1 млн». Владельца «БелАсептики» задержали, а потом отпустили

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Романчук: «Беларусь продолжает учить мир, как не нужно делать»
БЕЛТА опубликовала неожиданную правду о позднем СССР: кризис, талоны на продукты, недовольство людей
Белоруска сняла видео-экскурсию по госпиталю в штате Миннесота
Заико: «Александр Григорьевич клюнул, как бедный карась, на обманку с российской нефтью»
Чыноўнікам спатрэбілася паўгода, каб выправіць памылку ў назве. Але не ўсюды
Один нюанс, который отличает Беларусь от развитых стран
Поротников — о трех ошибках Лукашенко за несколько часов
Карбалевич: «Когда Лукашенко говорил, Путину было неприятно»
Романчук: «Плакал экономический рост. Наступает новая фаза смутных времен»
«Дзержинский в гробу бы перевернулся». Что удивило в словах Шуневича
Невзоров: Эта волшебная метаморфоза с Боярским обязывает переснять «Трех мушкетеров»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Удостоверение Штази, выданное Владимиру Путину
Обложка дня. Так кончилась эпоха красивых женщин в мужских журналах
Четыре истории на страницах Pirelli-2019
Чем Румас совершенно точно отличается от предыдущих премьер-министров
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
13.12.2018
Невзоров: «У Гундяева есть титул, который у него никто не отнимет: «Асисяй Московский всея Руси»

Известный публицист — о том, что будет, если Гундяева лишат титула патриарха, и о мире попов как параллельной реальности.

Фото с сайта pravoslavie.ru

В эфире «Эха Москвы» Александр Невзоров заметил, что глава РПЦ «выдохся в схватке за Украину, обессилел, уже не способен ни на какие аргументы, ни на какие реплики, ни на какие доводы».

— Он просто как полунинский «Асисяй», он говорит: «Низя… Низя… Низя». Он больше ничего не говорит. «Низя допустить, чтобы у Украины была самостоятельная церковь». Причем заметим, что это «Низя» в исполнении глубокого, хорошего гундяевского баритона звучит великолепно.

По мнению Невзорова, для Гундяева похамливание Константинополю, которым он занимался последнее время, закончится очень плохо.

— Потому что надо понимать, что есть такая вещь, как каноническое право. Вот их мир — мир попов — это мир совершенно другой логики. Это параллельная реальность, в которой другая такая вот логика мумий: кто древнее, тот и правее. Вот в соответствии с этой логикой мумий Константинополь своими сушеными пальцами может перетереть в прах любой титул и любые звания у младших церквей.

Но теперь мы знаем, что даже если РПЦ выведут вообще за рамки мирового православия и Гундяева полностью лишат титула патриарха, у него есть куда отступать. У него есть титул, который у него никто не отнимет: «Асисяй Московский всея Руси».

И звучит это, в общем-то, очень неплохо, и я бы даже сказал, что, может быть, пафосней, чем то, что у него было до этого. В любом случае ему удастся сохранить лицо, пусть немножко новое, пусть немножко с новым носом, но, тем не менее, все-таки сохранить лицо и удержать титул.

Невзоров: «Тверской попик трогательный, он облачает свои маленькие ножки в ботиночки Gucci»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY