Романчук: 10 рекомендаций правительству Беларуси в связи с позицией Москвы

Экономист Ярослав Романчук отреагировал на сообщение об отказе вице-премьера России обсуждать с белорусской делегацией скидку на газ.

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– Как ни парадоксально, мы должны сказать Владимиру Путину «спасибо» за принуждение к созданию в Беларуси полноценных институтов независимой, суверенной страны, – написал экономист в Фейсбуке.

– Москва выталкивает нас из своего льготного пространства, которое, как сегодня очевидно, является геополитической мышеловкой. Беларусь прикормили, превратив её в нефтяной эмират. Сегодня цена за сохранение этого статуса – отказ от независимости. Абсурдно высокая, неприемлемая, аморальная цена. Добрый сосед её бы никогда не предложил.

В этой ситуации Лукашенко, правительству Беларуси нужно, наконец, начать действовать не как субъекту Российской Федерации, а как полноценной европейской независимой стране. Да, нам предстоит пережить окончательный развал Советского Союза. Не факт, что Кремль спокойно примет ответ Беларуси «нет» на своё предложение.

Возможны самые разные сценарии принуждения Лукашенко, топ фигур в его окружении, руководителей большого государственного бизнеса и силовых структур.

В самом плохом сценарии Беларусь в 2019-2020 гг. может получить удар силой до 10% своего ВВП. Нам грозит, как минимум, 50-процентная девальвация BYN-рубля, удорожание энергоресурсов, коммуналки, а также резкое ухудшение финансового положения сотен госпредприятий. Можно забыть про зарплату в $ 500 в 2019-2020 гг. Дай Бог, чтобы не пришлось резко мобилизовать силовые структуры, увеличивать их финансирование.

Такой «чёрный» сценарий едва ли реализуется, но Лукашенко и его правительство должны иметь чёткий план exit strategy. Вот такие меры были бы адекватными складывающейся ситуации:

1) Реализация на деле тезиса Лукашенко «Нет равных условий — нет Союза». Это значит, объявление моратория на членство в ЕАЭС и проекте «Союзное государство».

2) Принятие бюджета страны с учётом мировых цен на энергересурсы, без энергетического гранта со стороны России.

3) Заморозка проекта «БелАЭС» до проведения всестороннего объективного анализа всех аспектов безопасности, в том числе площадки строительства на предмет сейсмоустойчивости.

4) Формирование национального информационного поля, противодействие инструментам, проектам информационной войны.

5) Изменение курсовой и валютной политики Беларуси, исключением RUR-рубля из корзины валют, к которым привязан BYN-рубль. Переход на мультивалютность, т. е. легализацию пяти валют (BYN-рубль, $ -доллар, евро, RUR-рубль, польский злоты).

6) Системное изменение бюджетно-налоговой политики: сокращение налоговой нагрузки, отказ от бюджетного финансирования коммерческих проектов, переход на систему адресной денежной помощи гражданам, установление предельного объёма совокупных государственных расходов в 25- 30% ВВП.

7) Проведение переговоров по реструктуризации внешнего государственного долга. В случае шантажа кредиторов – объявление технического дефолта по долгам самых агрессивных и несговорчивых кредиторов.

8) Проведение массовой приватизации в пользу белорусского бизнеса по ценам, которые реально складываются на рынке, с учётом показательной способности белорусского бизнеса. Малые предприятия в областях и городах продаются жителям этих областей и городов.

9) Проведение общенациональной амнистии капитала, осужденных по экономическим преступлениям, отмена штрафов, пени, решений по конфискации частной собственности. Ликвидация нормативных актов, которые криминализуют коммерческую деятельность. Принятие нового формата взаимоотношений между бизнесом и государством с чистого листа: простые налоги, простая регуляторная среда, приоритет – безусловная защита частной собственности, банковской тайны и свободы установление обмена товаров и услуг. Наказание бизнеса – только в случаях доказательства нанесения ущерба жизни, собственности гражданам.

10) Децентрализация власти. Расходы бюджета должны быть максимально приближены к человеку (район, город). Полный контроль над доходной и расходной частями бюджета. Введение международных стандартов корпоративного управления. Максимально быстрая адаптация Беларусью норм и стандартов международной торговли для обеспечения свободы перемещения денег, товаров и услуг.

Шанс Беларуси на настоящую независимость – создание более благоприятных, выгодных, конкурентных условий для денег, товаров, услуг и человеческого капитала, чем во всех соседних странах. Наша стратегия – в создании мощных национальных институтов, гарантирующих личную, политическую, гражданскую и экономическую свободу.

В Индексе человеческой свободы 2018 (Human Freedom Index) Беларусь оказалась на позорном 128-м месте. Наш шанс на национальное возрождение, на благополучное независимое европейское государство – это Беларусь в Топ-30 по этому индексу. Кремль прекрасно научился вести дела со странами, власти которых пинают ногами свободу. Подчинить своим планам страну, в которой миллионы людей ценят и защищают свою свободу гораздо сложнее.