Очередные изменения: кто теперь будет считаться тунеядцем, а кто – нет

Власти подготовили некоторые изменения для тунеядцев. Среди прочего расширили список тех, кого не будут включать в иждивенцы, а также обновили перечень данных, которые содержатся в базе о не занятых в экономике.

Изменения предусмотрены постановлением Совмина от 8 декабря 2018 года № 881. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие новшества введут для иждивенцев.

Напомним, в Беларуси с 1 декабря запустили базу не занятого в экономике населения. Те, кто попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры, с 1 января будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года — газоснабжение и теплоснабжение.

В базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включены около 500 тысяч человек.

Доступ к базе данных не занятых в экономике граждан, которая сейчас корректируется, может получить каждый житель Беларуси. Логин и пароль для доступа на портал выдадут бесплатно в службе «Одно окно».

Кого вычеркнули из тунеядцев?

К занятым в экономике также добавили собственников имущества (учредителей, участников) коммерческих организаций, за исключением акционерных обществ.

К трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, не относятся теперь также супруг или супруга молодого рабочего (служащего), который приступил к работе по распределению (перераспределению) на время их совместного проживания в местности, где нет возможности трудоустроиться. Ранее в подобной ситуации не зачисляли в тунеядцы супруг и супругов молодых специалистов. Иждивенцами, как и раньше, не являются жены и мужья военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, военную службу офицеров по призыву.

Из числа тунеядцев также исключили жен дипломатических работников, а также супруг работников административно-технического персонала, направленных на работу в дипломатические представительства и консульские учреждения Беларуси.

Не будут вносить в базу также тех, кто находится под диспансерным наблюдением из-за хронических или затяжных психических расстройств (заболеваний). Исключение — те, кто страдает синдромом зависимости от алкоголя, наркотических средств или токсических веществ.

Какой информацией дополнят тунеядскую базу?

Внесли некоторые изменения в перечень информации, которая содержится в базе о не занятом в экономике населении. Так, сейчас в базе есть данные идентификационного номера, а также такая информация, как ФИО, дата рождения, пол, гражданство, информация о регистрации по месту жительства (пребывания), данные удостоверяющего личность документа.

К этому перечню добавили также такую информацию, как подданство; дата смерти, дата объявления физлица умершим; дата отмены решения об объявлении физлица умершим; дата признания физлица безвестно отсутствующим, дата отмены решения о признании физлица безвестно отсутствующим; дата признания физлица недееспособным, дата отмены решения о признании физлица недееспособным; идентификационный номер и дата рождения ребенка; дата лишения родительских прав, восстановления в родительских правах.

Белорусов предпенсионного возраста не будут вносить в базу

Власти решили не включать в базу белорусов предпенсионного возраста. «Министерство труда и социальной защиты при формировании базы данных за первое полугодие текущего года исключает из нее граждан, которые на 1 января следующего года достигнут общеустановленного пенсионного возраста или будут являться лицами старше этого возраста, за второе полугодие текущего года — граждан, которые на 1 июля следующего года достигнут общеустановленного пенсионного возраста или будут являться лицами старше этого возраста», — говорится в постановлении Совмина.

Некоторые изменения затронут родителей, которые воспитывают детей до 7 лет, а также многодетных. Так, их не будут записывать в тунеядцы, в том числе если ребенок достиг 7-летнего возраста в полугодии, за которое формируется база данных.

«Информация о наличии у гражданина трех и более детей в возрасте до 18 лет вносится в том числе, если ребенок достиг 18-летнего возраста в полугодии, за которое формируется (сформирована) база данных», — говорится в постановлении.

Власти также уточняют, что в базу попадают только совершеннолетние белорусы. Так, сейчас в документах прописано, что МВД один раз в полугодие создает список идентификационных номеров граждан (кроме пенсионеров). Теперь же власти уточнили, что МВД будет включать в свой список белорусов с 18 лет и старше.

В постановлении Совмина прописано, что «при формировании списка идентификационных номеров граждан за первое полугодие текущего года учитываются граждане, которые на 1 июля текущего года достигли 18-летнего возраста, за второе полугодие текущего года — граждане, которые на 1 января следующего года достигли 18-летнего возраста».

Проще говоря, в базу не будут включать тех, кому на момент ее обновления (а это раз в полгода) будет немногим меньше 18 лет.

Минобр будет создавать общую базу обучающихся

Для формирования и ведения базы данных граждан, не занятых в экономике, Минобр подготовит единую базу данных обучающихся.

«Министерству образования обеспечить проведение до 1 апреля 2019 года организационно-технических мероприятий по интеграции в общегосударственную автоматизированную информационную систему базы данных обучающихся в целях автоматизации процесса ее формирования», — говорится в постановлении.

Сопровождение базы данных обучающихся будут осуществлять за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на функционирование учреждения «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь».

Как подтвердить нетунеядство?

Белорусы смогут предоставлять в комиссию не только оригиналы документов, по которым имеются основания для невключения в тунеядскую базу, но и их копии.

Подтверждающие документы и (или) их копии предъявляются на русском и (или) белорусском языках. Документы на других языках представляются с официальным переводом на русский и (или) белорусский языки.

Как белорусам будут сообщать, что они попали в базу?

Сообщать белорусам о включении их в базу будут посредством соответствующих электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы.

Власти также прописали, что информировать об оплате ЖКУ с возмещением затрат будут через жировки.

Что еще изменили?

Информацию о тех, кто производит продукцию растениеводства, животноводства на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома, теперь будут вносить в базу не облисполкомы и Мингорисполком, а Национальное кадастровое агентство.

Некоторые изменения касаются состава постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения. Теперь в ее состав секретаря могут включать по желанию. Должность секретаря комиссии, входящего в его состав, может вводиться в пределах установленной численности работников рай- или горисполкома. Секретарь комиссии, не входящий в ее состав, может являться работником организации, подчиненной соответствующему местному исполнительному и распорядительному органу.

Раньше было прописано, что «члены комиссии, за исключением секретаря, выполняют свои обязанности на общественных началах». Теперь этот пункт исключили.

Также прописали, что комиссии могут «принимать решения о необходимости направления трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории с представлением в территориальные органы внутренних дел выписок из протоколов заседаний комиссий, содержащих соответствующие решения».

Сейчас в документах прописано, что база данных формируется на основании отнесения граждан к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике. После внесения изменений этот пункт звучит так: «база данных формируется на основании списков идентификационных номеров граждан, являющихся трудоспособными гражданами, занятыми в экономике, или не относящихся к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике».

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