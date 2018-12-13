Какие траты может позволить себе белорус?

Одеть ребенка за 66 рублей и за 5 рублей сходить в театр.

Сколько денег должно хватать белорусам для «удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей»?

Минимальный потребительский бюджет в Беларуси составляет 446 рублей для людей трудоспособного возраста, 330-350 — для студентов и пенсионеров. Стоимость минимальной потребительской корзины на каждого из членов «средней» семьи из 4 человек Минтруда определяет в размере 347 рублей.

Практически половина всех расходов у семьи уходит на продукты питания. А на лекарства, косметику и средства гигиены, например, всего лишь 2,4%.

По идее, каждому в семье в месяц можно есть на 168 рублей. Примерно по 30 рублей расходуется на бытовые нужды и коммунальные услуги.

А вот болеть белорусам нежелательно – на лекарства и средства гигиены «среднему» семейному жителю страны должно хватать 8 рублей в месяц. Впрочем, развлечься и отдохнуть на широкую ногу тоже не получится.

Продолжение материала читайте здесь.