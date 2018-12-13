Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Хто стаіць за адзіным пакуль што ў Беларусі «Русским центром»
Очередные изменения: кто теперь будет считаться тунеядцем, а кто – нет
Какие траты может позволить себе белорус?
Драма Гончаренко: ЦСКА разгромил победителя Лиги чемпионов, но вылетел из еврокубков
Ларек «Табакерка» установили прямо на велодорожке. Фотофакт
Генпрокурор напугал бывшего главу Островецкого района коррупционным делом
Класковский: «Белорусский Акела промахивается в главном»
Фото дня. В Германии тонна жидкого шоколада вылилась на улицу
Известный белорусский сексолог Дмитрий Капустин эмигрировал в Канаду
«Там настоящие гопники». Стало известно еще об одной драке в колледже прикладного искусства
Дело об убийстве 2-летней девочки. «Били детей в этой семье все — и отец, и мать, и бабушка с дедом»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Один нюанс, который отличает Беларусь от развитых стран
Кебич: «Буш задал единственный вопрос: «Я не знаю, что вы там подписали, но у кого ядерная кнопка?»
Карбалевич: «Выбор страны для шантажа России у Лукашенко был весьма точен»
Была водителем такси – стала проституткой. Как милиция ловит жриц любви в Минске
«Перевел на счет КГБ $ 1 млн». Владельца «БелАсептики» задержали, а потом отпустили

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Романчук: «Беларусь продолжает учить мир, как не нужно делать»
БЕЛТА опубликовала неожиданную правду о позднем СССР: кризис, талоны на продукты, недовольство людей
Белоруска сняла видео-экскурсию по госпиталю в штате Миннесота
Заико: «Александр Григорьевич клюнул, как бедный карась, на обманку с российской нефтью»
Чыноўнікам спатрэбілася паўгода, каб выправіць памылку ў назве. Але не ўсюды
Один нюанс, который отличает Беларусь от развитых стран
Поротников — о трех ошибках Лукашенко за несколько часов
Карбалевич: «Когда Лукашенко говорил, Путину было неприятно»
Романчук: «Плакал экономический рост. Наступает новая фаза смутных времен»
«Дзержинский в гробу бы перевернулся». Что удивило в словах Шуневича
Невзоров: Эта волшебная метаморфоза с Боярским обязывает переснять «Трех мушкетеров»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Удостоверение Штази, выданное Владимиру Путину
Обложка дня. Так кончилась эпоха красивых женщин в мужских журналах
Четыре истории на страницах Pirelli-2019
Чем Румас совершенно точно отличается от предыдущих премьер-министров
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Спорт
13.12.2018
Михаил Миронович
Драма Гончаренко: ЦСКА разгромил победителя Лиги чемпионов, но вылетел из еврокубков

12 декабря завершился групповой раунд Лиги чемпионов 2018/19.

Одним из самых ярким моментов вечера среды стала игра в Мадриде, где «Реал» принимал московский ЦСКА с белорусским тренером Виктором Гончаренко во главе. Парой месяцев ранее армейцы на своем поле одолели «королевский клуб» со счетом 1:0. На «Сантьяго Бернабеу» и вовсе случилось невероятное.

Можно, конечно, говорить о том, что игра не имела турнирного значения для «Реала», досрочно гарантировавшего себе первое место в группе. Однако вряд ли мадридцам было глубоко безразлично, как они будут выглядеть на глазах у своих болельщиков, которых на стадион пришло порядка 50 тысяч.

Хозяева поберегли Модрича, но выставили Куртуа, Марсело, Иско, Бензема, Крооса, Бейла и других звезд. В итоге «пионеротряд» Гончаренко жестоко унизил «галактикос», трижды подряд выигравших Лигу чемпионов – 3:0!

Парадокс в том, что двух побед над «Реалом» не хватило даже для того, чтобы занять третье место в группе, и получить возможность продолжить еврокубковый сезон в плей-офф Лиги Европы. Пльзеньская «Виктория», победившая в среду дома «Рому» – 2:1, набрала одинаковое количество очков с ЦСКА, но обошла москвичей по результатам личных встреч.

Турнирная таблица группы G: Реал — 12, Рома — 9, Виктория — 7, ЦСКА — 7.

Таким образом, определились все участники плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала состоится 17 декабря. В первую корзину попали: «Боруссия» (Дортмунд), «Барселона», «Пари-Сен-Жермен», «Порту», «Бавария», «Манчестер Сити», «Реал» и «Ювентус». Во вторую – «Атлетико», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Шальке», «Аякс», «Лион», «Рома» и «Манчестер Юнайтед».

Матчи этой стадии Лиги чемпионов состоятся с 12 февраля по 13 марта 2019 года.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3 (оценок:2)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY