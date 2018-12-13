Драма Гончаренко: ЦСКА разгромил победителя Лиги чемпионов, но вылетел из еврокубков

12 декабря завершился групповой раунд Лиги чемпионов 2018/19.

Одним из самых ярким моментов вечера среды стала игра в Мадриде, где «Реал» принимал московский ЦСКА с белорусским тренером Виктором Гончаренко во главе. Парой месяцев ранее армейцы на своем поле одолели «королевский клуб» со счетом 1:0. На «Сантьяго Бернабеу» и вовсе случилось невероятное.

Можно, конечно, говорить о том, что игра не имела турнирного значения для «Реала», досрочно гарантировавшего себе первое место в группе. Однако вряд ли мадридцам было глубоко безразлично, как они будут выглядеть на глазах у своих болельщиков, которых на стадион пришло порядка 50 тысяч.

Хозяева поберегли Модрича, но выставили Куртуа, Марсело, Иско, Бензема, Крооса, Бейла и других звезд. В итоге «пионеротряд» Гончаренко жестоко унизил «галактикос», трижды подряд выигравших Лигу чемпионов – 3:0!

Парадокс в том, что двух побед над «Реалом» не хватило даже для того, чтобы занять третье место в группе, и получить возможность продолжить еврокубковый сезон в плей-офф Лиги Европы. Пльзеньская «Виктория», победившая в среду дома «Рому» – 2:1, набрала одинаковое количество очков с ЦСКА, но обошла москвичей по результатам личных встреч.

Турнирная таблица группы G: Реал — 12, Рома — 9, Виктория — 7, ЦСКА — 7.

Таким образом, определились все участники плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала состоится 17 декабря. В первую корзину попали: «Боруссия» (Дортмунд), «Барселона», «Пари-Сен-Жермен», «Порту», «Бавария», «Манчестер Сити», «Реал» и «Ювентус». Во вторую – «Атлетико», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Шальке», «Аякс», «Лион», «Рома» и «Манчестер Юнайтед».

Матчи этой стадии Лиги чемпионов состоятся с 12 февраля по 13 марта 2019 года.