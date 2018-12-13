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Лица
13.12.2018
Салiдарнасць
Покаяние модника года: «Почти всем ботинкам я сам пришил пряжки»

Тверской поп Вячеслав Баскаков, словивший 15 минут сомнительной славы за любовь к люксовым брендам, опубликовал покаянное письмо.

Решили привести его полностью:

«Я прошу прощения у всех, кого обидел и ввел в заблуждение и осуждение, и поношение через меня Святой Церкви. Мне очень стыдно, и я несу полную за это ответственность. Я понесу епитимию, закрою Инстаграм, раз не умею вести себя скромно и адекватно.

Да, это мои фотографии, им от года и более. Только не все вещи мне принадлежат — большинство (особенно тапки и большой чемодан) — фотографии мои в магазине. Купить это не по карману никакому священнику. Да и незачем. Сейчас я считаю такие фотографии глупыми, ребяческими, даже греховными. А в те дни это было в формате социальной сети — ставить все, что нравится и не греховно. Старался быть открытым человеком. Меня предупреждали, но я боролся за эту «свободу».

Есть небольшое снисхождение — к почти всем ботинкам я сам пришил пряжки. Так что это недорогая обувь, но выглядит празднично. Чтобы было что-то праздничное в одежде, по настроению после литургии. Ведь я никогда за 18 лет ни снимал черный подрясник.

Мне однажды доктор (у меня неврология) сказала, что приступы лечатся не только лекарствами, но и сменой обстановки: «Отдохните, поменяйте работу, одежду, иначе до 40 лет не доживете». Вот и сошлись на том, что поменять то, что можно — ботинки и шарф.

Миллионов, конечно, у меня нет. На данный момент большая задолженность по кредитам из-за болезни — невралгия тройничного нерва. Я ничего в этой жизни не заработал! Это все от моей мамы — и квартира, и многая обстановка.

Пишу из больницы. Мне сейчас очень плохо. Слава моя в сраме…».

Напомним, протоиерей Вячеслав Баскаков выкладывал в Instagram фото с обувью и одеждой от Gucci и LV. После волны возмущений ему пришлось удалить свои аккаунты в соцсети, и, в итоге, публично раскаяться.

Невзоров: «Тверской попик трогательный, он облачает свои маленькие ножки в ботиночки Gucci»

 
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