«Гаишник ответил – у меня другая задача, я на скорость работаю»

Инструктор автошколы – о том, куда мы катимся.

Готов ли курсант автошколы, только сдавший на права, сесть за руль, как относятся к новичкам другие водители и насколько адекватны экзаменаторы МРЭО? Об этом и другом – в честном разговоре abw.by с инструктором столичной автошколы, который согласился рассказать о своей работе на условиях анонимности.

– Начну с того, что существующая система обучения и получения водительского удостоверения в нашей стране не очень адекватна нашим реалиям. Есть много пунктов ПДД, которые массово нарушаются, просто потому, что нет контроля над их соблюдением. И получается, что если новичок едет по правилам, он создает помехи для всех окружающих. Почему так многие не любят учебки?

Потому что они соблюдают правила и их тяжело объехать, ничего не нарушая. Допустим, висит знак «40» и учебка едет строго с этой скоростью. Она не нарушает, но разве это кого-то устраивает? У нас же где 40, там, значит, можно ехать и 60, и особо по этому поводу не парятся. И двойная сплошная не такая уж и сплошная…

Вот эти вещи напрягают, когда работаешь с курсантом. Плюс довольно сложно объяснить человеку, который пришел учиться, почему нужно так, как написано в ПДД или как рассказывает инструктор, в то время как все остальные делают это совершенно по-другому. Новичок должен неукоснительно соблюдать все пункты, остальные могут на них плевать – и никакого наказания они не несут. У меня ребята 18-20 лет так и спрашивают: почему я должен ехать так, когда все едут по-другому? Объясняю, что я учу как правильно.

– Можно сказать: вот научишься – будешь нарушать!

– Я этого своим курсантам никогда не говорю! Так ездить, как это делает очень большое число водителей, нельзя.

– «Так» – это как?

– Создавать опасность для всех окружающих, не пропускать пешеходов, выскакивать на встречную и так далее. Это, во-первых, небезопасно, во-вторых, элементарно некрасиво по отношению к остальным.

Типичный пример: стоит целая полоса для поворота налево, но тут какой-то «господин» решил, что нечего ему стоять со всем «быдлом» – давай-ка я вклинюсь или, как умный, поверну с соседней полосы. В какой-то момент проскакивает мысль, не поступить ли так же?

Но потом все-таки приходит понимание, что так делать не стоит. Но я – опытный водитель. А курсантам, которые только учатся, это сложно объяснить. Они это видят каждый день, наблюдают, как водят их родственники и знакомые. «Вот мой муж ездит не так, он поворачивает со второй полосы. Почему я не могу так делать?» – спрашивает меня ученица. «Да потому что со второй – только прямо!». «Ну и что?».

– И что делать? Переписывать ПДД, ужесточать ответственность, людей переделывать?

– На мой взгляд, необходимо ужесточать контроль над соблюдением ПДД. Тогда ты начинаешь постоянно попадать на штрафы, понимаешь неотвратимость наказания за нарушение. Понятно, что избранные нарушители будут всегда, но в массе своей водителей это дисциплинирует.

Но у нас и камеры, и сами инспекторы только на скорость настроены. Возле «Приорбанка» на улице Веры Хоружей вечно стоит гаишник – ловит на скорость. Напротив него в четыре ряда припаркованы машины. Из-за этого место для проезда не остается – приходится выезжать на встречную. Как-то раз меня это особенно припекло, подхожу к инспектору, обращаю его внимание на то, что напротив стоят припаркованные с нарушением правил машины, которые создают помеху движению. Ответ: «У меня другая задача, я на скорость работаю. Если хотите, вызывайте ГАИ».

Если бы все водители соблюдали ПДД, у нас бы было идеальное автомобильное общество. Было бы меньше заторов, жутких ДТП. Но у нас нарушают многие – и вынуждают нарушать других, даже неосознанно.

– А в целом какое отношение у водителей к учебному автомобилю? Пытаются держаться подальше, уступают, подрезают?

– Почему-то для некоторых буква «У» как красная тряпка для быка. Такое ощущение, что у людей цель жизни – подрезать учебку. Обижают по-жесткому, «учат», наказывают – и это только за то, что человек, по их мнению, недостаточно быстро едет. Показательно: даже когда я без курсанта еду по городу, перегоняю машину, даже меня пытаются подрезать! Так если я могу заметить, предугадать маневр, то курсант не ждет, что при двойной сплошной его будет кто-то обгонять. Многие просто пугаются, не знают, что им делать.

Они не понимают, как там могла оказаться попутная машина, они теряются. Приходится их приучать не только перед маневрами, а вообще всегда смотреть по зеркалам (хотя у них и так очень много сложных задач, на первых порах просто не хватает оперативки для всех действий).

Взять тот же разворот на перекрестке, когда многие водители пытаются проскочить слева. Они вообще понимают, что сосредоточенный на встречке новичок не ожидает таких маневров и может развернуться под них? Поэтому учу их останавливаться при развороте так, чтобы между машиной и разделительной полосой не могла проехать машина.

Например, один из самых сложных элементов для новичка – поворот направо. Это вопрос не только траектории и чувства габарита, но и необходимости контролировать пешеходов. Ученик едет, как обязан, в крайнюю правую полосу, все остальные за ним нарушают и едут сразу во вторую, потому что впереди на первой припаркованы машины.

Получается, что этот несчастный курсант вынужден пропустить всех, прежде чем перестроиться во второй ряд. При этом он не может перестраиваться на пешеходном переходе, через сплошную разметку и т.д. Вот опять вам: все вокруг едут как хотят, а он один должен все это соблюдать! Поэтому с технической точки зрения поворот направо я считаю одним из самых сложных в обучении.

– Курсанты, сдавшие на права, действительно готовы к тому, чтобы ездить в реальных условиях?

– Готовых сразу сесть и поехать после сдачи экзаменов процентов 20. Процентам 30–40 своих учеников я даже разрешу себя подвезти без дублирующих педалей (смеется - прим.). Из точки А в точку В практически все мои ученики доедут. Пусть очень медленно, чрезмерно аккуратно, но доедут. Некоторые получают права благодаря удачному стечению обстоятельств (попались легкие вопросы на теории, ничего не произошло в городе).

Повторюсь. Если бы все ездили по правилам, новички бы себя вполне комфортно чувствовали. Они действительно, получив вожделенную корочку, могли бы сесть и поехать. Но в реальности новички вначале могут очень сильно опасаться того, что происходит вокруг.

Они понимают, что к такой движухе не готовы, не хватает реакции, чтобы контролировать все зеркала, повернуть голову, чтобы посмотреть, и так далее.

Еще один момент. Из всех моих курсантов, сдавших на права, ездит около 40%. Откуда знаю? Ну, мы же иногда с ними общаемся, иногда они звонят по каким-то вопросам. Как-то даже ночью позвонили: «Мы сломались, где эвакуатор взять?». Так вот, около 40% от моих бывших курсантов ездят постоянно. Это люди, которые пришли именно научиться ездить.

– 40% – не маловато ли?

– Да нет, это довольно хороший процент. Сейчас есть такая тенденция: многие хотят получить "права", чтобы они просто были (мужа возить со дня рождения, на дачу летом несколько раз съездить, «а вдруг потом машину купим»). Ну хорошо, получишь ты права, положишь их на полочку.

А через полгода муж тебе скажет: «Поехали на пьянку». И ты его через весь город повезешь домой. Сядет она за руль? Да ни в жизнь! Ночью, в дождь, с пьяным мужем, который будет ей под руку там что-то трещать. То есть понятно, что такие права для галочки. Муж сказал пойти получить – вот она и пошла.

Много женщин такого предпенсионного возраста, которые хотят получить права, чтобы ездить на дачу. И делать это два раза в год. А по городу ездить как бы не собираются. Вот таких людей сейчас очень много. Поэтому 40% тех, кто после получения прав действительно садится за руль и начинает постоянно ездить, это довольно хороший процент. В основном это люди в возрасте 25–35 лет. Совсем молодых мало.

– Почему плохо, что люди кладут свои права в тумбочку?

– Без практики это ничто. В автошколе у нас идет 50 часов вождения, включая автодром, загородное вождение и город. Этого достаточно для того, кто уже что-то умеет, которого там папа учил в чистом поле. Или для толкового молодого человека, который ловит на лету. Для большинства людей, чтобы вложиться в это время и чему-то научиться, это большой напряг.

– А много людей, которые с нуля приходят?

– Таких 85%. Очень мало тех, кто вообще сидел за рулем хоть когда-нибудь. Была как-то девушка, которая сказала: «У вас машина неправильная – здесь три педали». И это человек, который уже половину теории прослушал. Таким ребятам я даю домашние задания, которые можно отработать на семейном автомобиле. Например, вращать руль на автомобиле от упора до упора, чтобы рулежка уже была на автоматизме.

То же самое с коробкой передач. На первом занятии я им даю задание потренироваться на коробке, чтобы умели переключаться, знали, где какая передача находится. Потом подключаю ноги. Чтобы они с неработающим двигателем делали движения, как при переключении передач. И в итоге вот этот комплекс работы руками-ногами уже отработан – они не тратят на это время и свое внимание в ходе практических занятий.

– Бывают курсанты, которые ждут, когда машина «сама» затормозит?

– Ученики привыкают к тому, что рядом сидит человек, который, случись что, поможет. И они иногда на это начинают надеяться. Была девушка, которая никогда не тормозила. Просто говорила: «Так вы же тормозите!». Такие курсанты были, наверное, у каждого инструктора. А одна женщина пришла после другой автошколы. Поехали. Смотрю, она едет только на первой передаче:

– А почему вы не переключаетесь?

– Так вы должны переключать!

– Вы же за рулем!

– Я никогда раньше не переключалась…

– Почему?

– У предыдущего инструктора была новая машина, он боялся, что я ее сломаю, поэтому переключал передачи за меня.

Это человек, который отучился в автошколе, сдал внутренний экзамен и даже сходил один раз на экзамен в ГАИ!

– Экзаменаторы – адекватные люди?

– На самом деле, да. Они строги, но их тоже можно понять. Психологического давления они не создают, по крайней мере, специально. Но надо понимать, что в основном это отставные военные или сотрудники МВД, то есть сами по себе довольно жесткие люди. Они уже ведут себя соответствующим образом, сами того не замечая. Например, один из них всегда приветствует словами «здравия желаю». У одной моей курсантки от такого приветствия едва ноги не подкосились! Хотя сам экзаменатор очень адекватный.

У каждого экзаменатора есть свои личные понятия о том, как помимо ПДД курсант должен вести себя на дороге. Если его желания не совпадают, он начинает дополнительно проверять. Скажем так, более нервных гоняют по маршруту дольше. Тех, кто выглядит более спокойным, останавливают раньше. Так-то маршруты имеют длину около четырех-пяти километров, это около 15 минут в движении.

– Этого достаточно, чтобы определить, человек готов или нет?

– По крайней мере, это позволяет определить, имеет человек потенциал ехать или еще нет. У экзаменатора уже наметан глаз, он понимает, как ведет себя курсант и способен ли вообще безопасно управлять автомобилем. Конечно, бывают случаи, когда получают права те, кто не может этого сделать (ну вот повезло, не успел «проявить себя» за 15 минут экзамена), бывает так, что долго «гоняют» по маршруту и в итоге где-то человек да накосячит. Но так, чтобы специально «валили», я таких случаев не знаю.

Любопытно, что часто ученики, которые хорошо ездят для начинающего водителя, редко сдают с первого раза. Они уже больше похожи на реальных водителей и потому допускают вольности – те мелкие нарушения, которые типичны для опытных водителей. То слишком рано поворотник выключит, то по сплошной перестроится. Они такие способные и лихие, что ближе к концу обучения их уже приходится тормозить, чтобы не включали опытного водителя, потому что в этом случае сдать экзамен в ГАИ сложно.