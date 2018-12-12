Генпрокурор напугал бывшего главу Островецкого района коррупционным делом

На заседании Гродненского облисполкома по вопросам борьбы с коррупцией Александр Конюк рассказал о проверке в отношении чиновника.

Фото пресс-службы Генпрокуратуры

– В качестве примера генпрокурор привел Островецкий район, где бывший председатель райисполкома незаконно продал жилой дом, принял на работу своих близких без необходимых подготовки, образования и стажа трудовой деятельности. По этим фактам проводится проверка, – сообщает сайт Генпрокуратуры.

В начале 2017 года председателем Островецкого райисполкома стал Игорь Шалудин. До него на протяжении 17 лет районом руководил Адам Ковалько – теперь он работает депутатом Палаты представителей.