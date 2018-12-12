Класковский: «Белорусский Акела промахивается в главном»

Политический обозреватель прокомментировал наступательную тактику главы государства.

– Перепалкой на саммите ЕАЭС 6 декабря в Петербурге Лукашенко наверняка зацепил Путина за живое. Некоторые аналитики полагают, что белорусский Акела промахнулся. Путин, мол, не терпит публичных накатов, принципиально не уступает давлению, так что теперь черта с два даст скидку на газ, – пишет Александра Класковский на naviny.by.

– Однако для Лукашенко это не первый опыт задиристой тактики в отношении Кремля. И российское руководство, поморщившись, не раз уступало. Хоть минский союзник и норовист, но и таким надо дорожить.

Белорусская пропаганда, кстати, с восторгом подала этот наскок на Путина, понавыдергивав из соцсетей высказываний исключительно в духе «молодец, Батька!» (хотя в целом сети оценивают власть больше ругательно).

Как видим, такую же наступательную тактику Лукашенко практикует и на западном фронте. И тоже играет на геополитических интересах, а часто и на фобиях.

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Казалось бы, и впрямь — высший пилотаж, можно поаплодировать. Ну а как еще выживать небольшой стране, зажатой между монстрами, кроме как лавировать, набивать себе цену и одновременно жестко торговаться с партнерами на противоположных векторах?

Но закавыка в том, что, как ни маневрируй, чудес не будет, если внутри страны все законсервировано. Белорусский Акела промахивается в главном. Нежеланием трансформировать систему (как-нибудь выкрутимся) он тормозит развитие страны, а без этого Беларусь обречена оставаться слабой, бедной и чрезмерно зависимой.