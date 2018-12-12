Фото дня. В Германии тонна жидкого шоколада вылилась на улицу

Душераздирающий инцидент случился в городе Верль на западе Германии.

Около тонны жидкого молочного шоколада вылилось на улицу после небольшой аварии, произошедшей на кондитерской фабрике DreiMeister, сообщает Медуза со ссылкой на немецкую газету Soester Anzeiger.

Вечером 10 декабря на фабрике переполнился бак с шоколадной массой, после чего она вылилась на заводской двор, а затем на улицу в районе Вестённен, сообщили в городской пожарной службе. Шоколад затвердел толстым слоем на площади 10 квадратных метров. 25 пожарных и сотрудники фабрики очистили дорогу от шоколада с помощью горячей воды и лопат. Также они использовали горелки, чтобы убрать шоколад из трещин на дороге.

Feuerwehr Werl / Reuters / Scanpix / LETA

По словам представителей компании DreiMeister, причиной инцидента стал «маленький технический дефект». К утру 12 декабря на фабрике возобновили производство шоколада.

«Несмотря на душераздирающий инцидент, маловероятно, что Верль останется без шоколада на Рождество», — сказали в пожарной службе города.