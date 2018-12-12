Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Класковский: «Белорусский Акела промахивается в главном»
Фото дня. В Германии тонна жидкого шоколада вылилась на улицу
Известный белорусский сексолог Дмитрий Капустин эмигрировал в Канаду
«Там настоящие гопники». Стало известно еще об одной драке в колледже прикладного искусства
Дело об убийстве 2-летней девочки. «Били детей в этой семье все — и отец, и мать, и бабушка с дедом»
Die Welt: Это удостоверение открывало агенту КГБ Путину двери в «Штази»
В российских новостях показали самого современного «робота Бориса». Он оказался человеком в костюме
«Прессбол» дарит два билета на матчи сборной Беларуси по футболу
Додон пополнил погреб Лукашенко домашним вином
Главред «The New Times»: Путину, вышедшему из КГБ, совершенно непонятно, что свобода собраний — это право людей
Как родителей школьников в Светлогорске вынуждают подписываться на госиздания
Стрельба в Страсбурге: трое погибших, 12 раненых. Нападавшего ищут
Версия, как могли быть уничтожены Содом и Гоморра
Pornhub подвел итоги года: предпочтения белорусов оказались стабильны
Сразу четыре обложки дня. Люди года
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
В телеге сегодня. «Путину, убившему в стране всю политику, теперь больше не на кого опереться политически»
Один нюанс, который отличает Беларусь от развитых стран
Тарас: «Культура им не нужна. Что ж, пусть играют в хоккей»
Карягин: «Вот почему мы дорогая страна»
Латынина: «Раньше анекдотов про Путина не было. А теперь они идут густо, как лосось на нерест»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Заико: «Александр Григорьевич клюнул, как бедный карась, на обманку с российской нефтью»
Чыноўнікам спатрэбілася паўгода, каб выправіць памылку ў назве. Але не ўсюды
Один нюанс, который отличает Беларусь от развитых стран
Лайфхак от Дмитриева, как попасть на прием к Кочановой
Как жители поселка поняли: они могут решать проблемы — не быть иждивенцами
Поротников — о трех ошибках Лукашенко за несколько часов
Карбалевич: «Когда Лукашенко говорил, Путину было неприятно»
Романчук: «Плакал экономический рост. Наступает новая фаза смутных времен»
«Дзержинский в гробу бы перевернулся». Что удивило в словах Шуневича
Невзоров: Эта волшебная метаморфоза с Боярским обязывает переснять «Трех мушкетеров»
Несколько слов о пофамильном списке Лукашенко
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Обложка дня. Так кончилась эпоха красивых женщин в мужских журналах
Впервые на экранах. Младшую дочь Путина показали по ТВ
Четыре истории на страницах Pirelli-2019
Чем Румас совершенно точно отличается от предыдущих премьер-министров
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
12.12.2018
Фото дня. В Германии тонна жидкого шоколада вылилась на улицу

Душераздирающий инцидент случился в городе Верль на западе Германии.

Около тонны жидкого молочного шоколада вылилось на улицу после небольшой аварии, произошедшей на кондитерской фабрике DreiMeister, сообщает Медуза со ссылкой на немецкую газету Soester Anzeiger.

Вечером 10 декабря на фабрике переполнился бак с шоколадной массой, после чего она вылилась на заводской двор, а затем на улицу в районе Вестённен, сообщили в городской пожарной службе. Шоколад затвердел толстым слоем на площади 10 квадратных метров. 25 пожарных и сотрудники фабрики очистили дорогу от шоколада с помощью горячей воды и лопат. Также они использовали горелки, чтобы убрать шоколад из трещин на дороге.

Feuerwehr Werl / Reuters / Scanpix / LETA

По словам представителей компании DreiMeister, причиной инцидента стал «маленький технический дефект». К утру 12 декабря на фабрике возобновили производство шоколада.

«Несмотря на душераздирающий инцидент, маловероятно, что Верль останется без шоколада на Рождество», — сказали в пожарной службе города.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:3)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY