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Известный белорусский сексолог Дмитрий Капустин эмигрировал в Канаду
Первый профессиональный сексопатолог Беларуси, бывший главный внештатный специалист по сексологии Минздрава Дмитрий Капустин эмигрировал в Канаду.
Фото 103.by
Это подтвердили и в областном клиническом центре «Психиатрия-наркология» в Минске, где он работал до 2016 года, сообщает Наша Ніва.
Судя по социальным сетям Капустина, он перебрался в Эдмонтон вместе с женой и дочерью.