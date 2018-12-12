Известный белорусский сексолог Дмитрий Капустин эмигрировал в Канаду

Первый профессиональный сексопатолог Беларуси, бывший главный внештатный специалист по сексологии Минздрава Дмитрий Капустин эмигрировал в Канаду.

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Это подтвердили и в областном клиническом центре «Психиатрия-наркология» в Минске, где он работал до 2016 года, сообщает Наша Ніва.

Судя по социальным сетям Капустина, он перебрался в Эдмонтон вместе с женой и дочерью.