Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Класковский: «Белорусский Акела промахивается в главном»
Фото дня. В Германии тонна жидкого шоколада вылилась на улицу
Известный белорусский сексолог Дмитрий Капустин эмигрировал в Канаду
«Там настоящие гопники». Стало известно еще об одной драке в колледже прикладного искусства
Дело об убийстве 2-летней девочки. «Били детей в этой семье все — и отец, и мать, и бабушка с дедом»
Die Welt: Это удостоверение открывало агенту КГБ Путину двери в «Штази»
В российских новостях показали самого современного «робота Бориса». Он оказался человеком в костюме
«Прессбол» дарит два билета на матчи сборной Беларуси по футболу
Додон пополнил погреб Лукашенко домашним вином
Главред «The New Times»: Путину, вышедшему из КГБ, совершенно непонятно, что свобода собраний — это право людей
Как родителей школьников в Светлогорске вынуждают подписываться на госиздания
Стрельба в Страсбурге: трое погибших, 12 раненых. Нападавшего ищут
Версия, как могли быть уничтожены Содом и Гоморра
Pornhub подвел итоги года: предпочтения белорусов оказались стабильны
Сразу четыре обложки дня. Люди года
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
В телеге сегодня. «Путину, убившему в стране всю политику, теперь больше не на кого опереться политически»
Один нюанс, который отличает Беларусь от развитых стран
Тарас: «Культура им не нужна. Что ж, пусть играют в хоккей»
Карягин: «Вот почему мы дорогая страна»
Латынина: «Раньше анекдотов про Путина не было. А теперь они идут густо, как лосось на нерест»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Заико: «Александр Григорьевич клюнул, как бедный карась, на обманку с российской нефтью»
Чыноўнікам спатрэбілася паўгода, каб выправіць памылку ў назве. Але не ўсюды
Один нюанс, который отличает Беларусь от развитых стран
Лайфхак от Дмитриева, как попасть на прием к Кочановой
Как жители поселка поняли: они могут решать проблемы — не быть иждивенцами
Поротников — о трех ошибках Лукашенко за несколько часов
Карбалевич: «Когда Лукашенко говорил, Путину было неприятно»
Романчук: «Плакал экономический рост. Наступает новая фаза смутных времен»
«Дзержинский в гробу бы перевернулся». Что удивило в словах Шуневича
Невзоров: Эта волшебная метаморфоза с Боярским обязывает переснять «Трех мушкетеров»
Несколько слов о пофамильном списке Лукашенко
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Обложка дня. Так кончилась эпоха красивых женщин в мужских журналах
Впервые на экранах. Младшую дочь Путина показали по ТВ
Четыре истории на страницах Pirelli-2019
Чем Румас совершенно точно отличается от предыдущих премьер-министров
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
12.12.2018
Наша Нiва
«Там настоящие гопники». Стало известно еще об одной драке в колледже прикладного искусства

После громкой истории с дракой двух студентов Минского профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства имени М.Кедышки с «НН» связалась мать одного из учащихся этого колледжа. Женщина рассказала, что ее сыну, также первокурснику, сломали скулу прямо на уроке белорусского языка.

По словам женщины, инцидент произошел 18 октября. Ее сын Денис сидел за партой. К парню подошел другой ученик, ударил в лицо. Пришлось обращаться в больницу.

Причем, произошло все в той же группе, где учится Дмитрий Т., потерпевший в недавней драке, которая попала на видео.

Версия мамы такая: к ее сыну постоянно цеплялись одногруппники.

«Денис был сам по себе. К нему постоянно цеплялись: не ту музыку слушаешь, не в те игры играешь… Настоящий буллинг. Там почти вся группа — настоящие гопники, — утверждает Маргарита, мама избитого учащегося. — А тот удар произошел на глазах преподавательницы, она же и куратор группы. И она не хотела отпускать моего сына с занятий после побоев! А дома отец его увидел и повез в больницу. Мальчику диагностировали многочисленные переломы челюстной пазухи. 18 дней он лежал в больнице, заходила речь даже о том, что придется делать операцию, но обошлось».

Мать уверена, что в колледже хотели замять дело. Но женщина подала заявление в милицию, причем и на парня, который ударил ее сына, и на куратора группы Жанну Василевич.

«Больше всего меня возмущает, что преподавательница не понесла никакого дисциплинарного наказания. Когда она заявляет, что сын не захотел с ней говорить, потому что неприязненно к ней относится — это просто цирк», — возмущена мать.

Действительно, дело возбудили лишь в отношении того парня, который ударил однокурсника. Побои квалифицировали как менее тяжкие телесные повреждения.

«Наша Нива» связалась с несколькими одногруппниками пострадавшего. Те подтверждают, что отношения в коллективе у него не складывались.

«Он был сам по себе, на своей волне. Странный, на всех уроках в телефоне сидит, играется во что-то, на учителей не реагировал. Иногда даже учебники не брал с собой, только футбольный мячик, который гонял сам на переменах, — рассказал один из студентов. — На замечания реагировал резко. Когда его спрашивали одногруппники, почему он не пишет на занятиях, ответ мог быть таким: «Отвяжитесь, конченые».

Другой учащийся говорит, что в тот раз Дениса и «наказали за длинный язык». Он якобы назвал одногруппников «убогими уё***».

«Он оскорбил весь класс. Один парень и дал ему в голову с кулака. Ну и всё», — утверждает одногруппник. По его словам, формально драка произошла не на уроке, а на перемене — правда, на первой же минуте, сразу после звонка.

Куратор группы Жанна Василевич отказалась комментировать этот случай.

Мать пострадавшего однокурсника в результате решила забрать документы сына из колледжа.

«Он там учиться не будет, это точно», — говорит она.

А парню, который ударил ее сына, теперь грозит уголовная ответственность.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.8 (оценок:5)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY