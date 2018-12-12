Как менялось отношение Лукашенко к бизнесу. В картинках

От «вшивых блох» и «пиявок, сосущих кровь» до призывов не воровать и не быть жлобьем.

Удивительное признание Лукашенко, сделанное лет 10 назад, стало известно на днях, благодаря колонке издателя Виктора Жука, опубликованной в бизнес-издании «Человек дела».

— А знаешь ли ты, что я — первый белорусский бизнесмен? — такой вопрос после пресс-конференции с главными редакторами задал ему Александр Лукашенко.

По словам главы Беларуси, в 1985 году Горбачев разрешил арендный подряд, и он первым в республике внедрил его в совхозе «Городец».

Вспоминаем, как трансформировалось отношение к предпринимателям «первого бизнесмена Беларуси» за 24 года его правления.

«Я вас привяжу к президенту и его политике настолько, что если вы меня утопите, утонете и вы вместе с ним»

Александр Лукашенко, 1996 год

«…чтобы эти предприниматели (…) смогли оттянуть с рынка безработицы десяток-другой тысяч человек, — мы этим людям должны упростить порядок работы, раскрепостить».

Александр Лукашенко, 2004 год

«…ни в коем случае не заигрывайте с предпринимателями. Предпринимательский, частный сектор, мы уже убедились, надо держать в поле зрения и в железных рукавицах».

Александр Лукашенко, 2006 год

«Малый и средний бизнес имеет большой потенциал, отличается мобильностью, способностью оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и создавать новые рабочие места. Поэтому его надо стимулировать, а не уничтожать».

Александр Лукашенко, 2010 год

«Устроили там забастовки, что им не разрешают за бесценок вывозить за границу топливо, сигареты, там продать и выручить деньги. Спекулянты, как раньше мы их называли. Они и есть спекулянты».

Александр Лукашенко, 2011 год

«Как к вам отнесутся, если вы будете зарабатывать на свой карман, но не будете содержать родное государство, которое обеспечивает хотя бы вашу безопасность? Не воруйте! Не будьте жлобьем!»

Александр Лукашенко, 2015 год

«С 1 января закончились их медовые годы и надо работать в равных условиях, по соответствующим документам».

Александр Лукашенко, 2016 год

«Я даже настаиваю, чтобы бизнесмены участвовали в политике. Но только вы помните, чтобы потом не было обид: в политике другие законы и правила».

Александр Лукашенко, 2017 год