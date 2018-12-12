Как менялось отношение Лукашенко к бизнесу. В картинках

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Класковский: «Белорусский Акела промахивается в главном»
Фото дня. В Германии тонна жидкого шоколада вылилась на улицу
Известный белорусский сексолог Дмитрий Капустин эмигрировал в Канаду
«Там настоящие гопники». Стало известно еще об одной драке в колледже прикладного искусства
Дело об убийстве 2-летней девочки. «Били детей в этой семье все — и отец, и мать, и бабушка с дедом»
Die Welt: Это удостоверение открывало агенту КГБ Путину двери в «Штази»
В российских новостях показали самого современного «робота Бориса». Он оказался человеком в костюме
«Прессбол» дарит два билета на матчи сборной Беларуси по футболу
Додон пополнил погреб Лукашенко домашним вином
Главред «The New Times»: Путину, вышедшему из КГБ, совершенно непонятно, что свобода собраний — это право людей
Как родителей школьников в Светлогорске вынуждают подписываться на госиздания
Стрельба в Страсбурге: трое погибших, 12 раненых. Нападавшего ищут
Версия, как могли быть уничтожены Содом и Гоморра
Pornhub подвел итоги года: предпочтения белорусов оказались стабильны
Сразу четыре обложки дня. Люди года
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
В телеге сегодня. «Путину, убившему в стране всю политику, теперь больше не на кого опереться политически»
Один нюанс, который отличает Беларусь от развитых стран
Тарас: «Культура им не нужна. Что ж, пусть играют в хоккей»
Карягин: «Вот почему мы дорогая страна»
Латынина: «Раньше анекдотов про Путина не было. А теперь они идут густо, как лосось на нерест»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Заико: «Александр Григорьевич клюнул, как бедный карась, на обманку с российской нефтью»
Чыноўнікам спатрэбілася паўгода, каб выправіць памылку ў назве. Але не ўсюды
Один нюанс, который отличает Беларусь от развитых стран
Лайфхак от Дмитриева, как попасть на прием к Кочановой
Как жители поселка поняли: они могут решать проблемы — не быть иждивенцами
Поротников — о трех ошибках Лукашенко за несколько часов
Карбалевич: «Когда Лукашенко говорил, Путину было неприятно»
Романчук: «Плакал экономический рост. Наступает новая фаза смутных времен»
«Дзержинский в гробу бы перевернулся». Что удивило в словах Шуневича
Невзоров: Эта волшебная метаморфоза с Боярским обязывает переснять «Трех мушкетеров»
Несколько слов о пофамильном списке Лукашенко
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Обложка дня. Так кончилась эпоха красивых женщин в мужских журналах
Впервые на экранах. Младшую дочь Путина показали по ТВ
Четыре истории на страницах Pirelli-2019
Чем Румас совершенно точно отличается от предыдущих премьер-министров
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
12.12.2018
Салiдарнасць
Как менялось отношение Лукашенко к бизнесу. В картинках

От «вшивых блох» и «пиявок, сосущих кровь» до призывов не воровать и не быть жлобьем.

Удивительное признание Лукашенко, сделанное лет 10 назад, стало известно на днях, благодаря колонке издателя Виктора Жука, опубликованной в бизнес-издании «Человек дела».

— А знаешь ли ты, что я — первый белорусский бизнесмен? — такой вопрос после пресс-конференции с главными редакторами задал ему Александр Лукашенко.

По словам главы Беларуси, в 1985 году Горбачев разрешил арендный подряд, и он первым в республике внедрил его в совхозе «Городец».

Вспоминаем, как трансформировалось отношение к предпринимателям «первого бизнесмена Беларуси» за 24 года его правления.

 
«Я вас привяжу к президенту и его политике настолько, что если вы меня утопите, утонете и вы вместе с ним»
                                   Александр Лукашенко, 1996 год
 
«…чтобы эти предприниматели (…) смогли оттянуть с рынка безработицы десяток-другой тысяч человек, — мы этим людям должны упростить порядок работы, раскрепостить».
                                   Александр Лукашенко, 2004 год
 
«…ни в коем случае не заигрывайте с предпринимателями. Предпринимательский, частный сектор, мы уже убедились, надо держать в поле зрения и в железных рукавицах».
                                   Александр Лукашенко, 2006 год
 
«Малый и средний бизнес имеет большой потенциал, отличается мобильностью, способностью оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и создавать новые рабочие места. Поэтому его надо стимулировать, а не уничтожать».
                                   Александр Лукашенко, 2010 год
 
«Устроили там забастовки, что им не разрешают за бесценок вывозить за границу топливо, сигареты, там продать и выручить деньги. Спекулянты, как раньше мы их называли. Они и есть спекулянты».
                                   Александр Лукашенко, 2011 год
 
«Как к вам отнесутся, если вы будете зарабатывать на свой карман, но не будете содержать родное государство, которое обеспечивает хотя бы вашу безопасность? Не воруйте! Не будьте жлобьем!»
                                   Александр Лукашенко, 2015 год
 
«С 1 января закончились их медовые годы и надо работать в равных условиях, по соответствующим документам».
                                   Александр Лукашенко, 2016 год
 
«Я даже настаиваю, чтобы бизнесмены участвовали в политике. Но только вы помните, чтобы потом не было обид: в политике другие законы и правила».
                                   Александр Лукашенко, 2017 год
 
«Некоторые международные организации выдвигают условием для дальнейшего финансового сотрудничества введение института уполномоченного по проблемам предпринимательства. Так вот, передайте им, что такой уполномоченный в Беларуси есть. Это президент!»
                                   Александр Лукашенко, 2017 год
 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.8 (оценок:38)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY