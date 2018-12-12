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12.12.2018
Die Welt: Это удостоверение открывало агенту КГБ Путину двери в «Штази»

Глава Кремля мог руководить в ГДР собственной сетью агентов.

«Когда речь заходила о «друзьях», «штазисты» мысленно становились по стойке смирно — вплоть до высшего офицерского состава спецслужбы ГДР. Ведь «друзьями», — пишет немецкое издание Die Welt, (перевод — inopressa.ru), — почтительно называли советских товарищей из КГБ (и ГРУ, военной спецслужбы Красной армии) — то есть тех, кто в 1947 году создал организацию, на основе которой было образовано Министерство госбезопасности ГДР, и практически по собственному усмотрению на протяжении более четырех десятилетий управлял тайной полицией диктатуры СЕПГ (Социалистическая единая партия Германии — Прим. ред.)».

Обнаруженное в архиве отделения «Штази» в Дрездене удостоверение на имя Владимира Путина помогало ему беспрепятственно посещать подразделения спецслужбы, пояснил руководитель дрезденского отдела по работе с архивами «Штази» Конрад Фельбер.

«Например, и для того, чтобы поесть в столовых Министерства госбезопасности. Удостоверение, добавляет Фельбер, «не означает автоматически, что Путин работал на «Штази», — передает издание.

Существовало даже официальное распоряжение о предоставлении офицерам представительства КГБ в МГБ ГДР удостоверений «Штази», позволявших им посещать служебные помещения министерства. Об этом свидетельствует 5-я статья протокола, подписанного 29 марта 1978 года министром госбезопасности ГДР Эрихом Мильке и главой КГБ Юрием Андроповым, указывает автор статьи Свен Феликс Келлерхофф.

Однако, пишет Келлерхофф, в чем именно заключалась работа Путина в Дрездене, неясно по сей день. «Некоторые сохранившиеся фрагменты документов и две служебные награды говорят о том, что его роль была более значимой, чем предполагало его звание и формальная функция. (...) Об этом свидетельствует письмо Путина генерал-майору Хорсту Бему, начальнику Дрезденского управления «Штази», от сентября 1989 года. В нем он просил «оказать действенную поддержку» в деле, детали которого не раскрываются. Так младшие по званию агенты не писали», — замечает журналист.

Советские коллеги, повествует автор, действовали в ГДР по своему усмотрению, а «шпион, работавший «на друзей», чаще всего был для МГБ неприкасаемым». «Существуют косвенные доказательства (но не более того), что Путин мог руководить в ГДР собственной сетью агентов», — говорится в статье.

Путин, продолжает Келлерхофф, однозначно был свидетелем захвата протестующими гражданами ГДР в начале декабря 1989 года зданий «Штази» в Дрездене и расположенного неподалеку представительства КГБ. Тогда, по его собственным словам, 37-летний Путин схитрил и «солгал, что является всего лишь переводчиком, хотя на самом деле на тот момент он был по меньшей мере заместителем начальника подразделения».

«Обнаруженное теперь удостоверение «Штази» напоминает о том, что Путин был не просто представителем господствовавшей власти СССР, а жестким и, разумеется, ни перед чем не останавливавшимся разведчиком, — отмечает Келлерхофф. — «Другом», которого боялись его коллеги по МГБ. Тем, кто мог себе позволить беспрепятственно пойти в расположенное в нескольких метрах от его места службы районное управление «Штази», чтобы встретиться там с кем-нибудь или просто поесть».

 
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