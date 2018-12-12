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Скандалы
12.12.2018
TUT.BY
«Перевел на счет КГБ $ 1 млн». Владельца «БелАсептики» задержали, а потом отпустили

По информации TUT.BY, 6 декабря сотрудники КГБ задержали одного из владельцев «БелАсептики» Андрея Красильникова. Его подозревали в даче взяток по «делу врачей». Через три дня Красильникова отпустили на свободу, он перевел на счет комитета миллион долларов. И пресс-служба КГБ, и сам бизнесмен эту ситуацию не комментируют.

— Это правда. В четверг, 6 декабря, Андрей Красильников был задержан, а в воскресенье отпустили, — рассказывает TUT.BY один из источников.

Говорят, с 6 декабря телефон Андрея Алексеевича, одного из владельцев ЗАО «БелАсептика», перестал отвечать на звонки, мужчина пропал из мессенджеров.

— Он был задержан КГБ по «делу врачей» о даче взяток за решение вопросов о приобретении препаратов «БелАсептики». Был выпущен, заплатил 1 миллион долларов за восполнение ущерба, который нанес, — рассказывает уже второй источник.

По информации TUT.BY, 10 декабря «БелАсептика» перевела на счет КГБ один миллион долларов. По неподтвержденной информации, вместе с Андреем Красильниковым были задержаны региональные менеджеры.

Как указано на сайте компании: «Сегодня БелАсептика — ведущий белорусский производитель в своей отрасли. Мы производим широкий спектр профессиональных антисептиков, дезинфицирующих, моющих и чистящих средств — для организаций здравоохранения, образования, предприятий пищевой промышленности, коммунальной сферы, сельского хозяйства и многих других областей жизнедеятельности человека».

TUT.BY связывался с Андреем Красильниковым и в понедельник, и во вторник. На своей странице в Фейсбуке бизнесмен 17 ноября написал, что сын написал на него заявление в правоохранительные органы.

— Все в порядке. Меня вызывали, я давал пояснение в ГУБОиК, но пока никаких действий нет, — говорил Андрей Красильников 10 декабря.

В тот же день генеральный директор «БелАсептика», помилованный экс-замгенпрокурора Александр Архипов, подтвердил, что Красильников на свободе.

— Человек на рабочем месте, буквально две минуты назад вышел из моего кабинета, — говорил TUT.BY Александр Архипов.

Во вторник, 11 декабря, мы еще раз связались с владельцем «БелАсептика» с просьбой прокомментировать события 6 декабря.

— Без комментариев, пожалуйста, — ответил Андрей Алексеевич.

— Можете сказать, в каком вас статусе отпустили?

— Ни в каком, работаю, все спокойно, — говорит Красильников.

В пресс-службе КГБ также ответили: «Без комментариев».

Задержание главного врача Гомельской областной инфекционной больницы связывают именно с делом «БелАсептики». Обязанности Виктора Кармазина с конца ноября исполняет его заместитель.

Напомним, 25 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси. Как сообщил 11 сентября на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения белорусский президент, возбуждено 95 уголовных дел, почти 100 человек попали под следствие. «Когда оно закончится, суд определит, кто и насколько виновен. Но те факты, которые вскрыты, сомнений не вызывают», — подчеркнул глава государства.

По делу были задержаны пять главврачей больниц. Из представителей крупного частного бизнеса были отправлены в СИЗО владелец «Искамеда» Сергей Шакутин и председатель совета директоров крупнейшей частной аптечной сети «Аптека групп» Леонид Томчин.

В середине августа нескольким задержанным изменили меру пресечения.

 
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