Байнет: «Экономическая модель Лукашенко напоминает дырявую лодку, плывущую посреди океана»

Министерство строительства и архитектуры предлагает повысить зарплаты строителям с января 2019 года. Вернет ли эта мера лучшие кадры на родину?

По мнению авторов проекта, новые тарифы приблизят заработки белорусских строителей к доходам их российских коллег.

В документе, вынесенном на общественное обсуждение, в частности предлагается: цену одного человеко-часа рабочих-строителей 4-го разряда поднять до 8,15 рубля при выполнении строительно-монтажных работ, до 7,03 рубля — при выполнении пусконаладочных работ. Сейчас цена человеко-часа рабочего 4-го разряда составляет 6,04 рубля.

В Министерстве строительства и архитектуры отмечают, что изменения позволят повысить оплату труда строителей на 30−35%, а также «исключить формирование заработной платы по региональному признаку», сообщает FINANCE.TUT.BY.

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«Пока этот франкенштейн плановой экономики не умрет, весь простой народ будет жить в полунищете»

На дискуссионной площадке talks.by обсуждают, к чему приведет повышение зарплат строителей.

Форумчане задаются логичным вопросом: «И за чей счет же повысятся зарплаты у строителей? Застройщики вместо маржи в 300% будут иметь 250%? Ха! Все это войдет в цену квадратного метра!»

«Еще интересно, как хотят уравнять зарплату в регионах и в Минске, если в последнем стоимость квадратного метра намного выше. В регионах будут строить недвижимость по цене Минска? В общем, как обычно, хоккеист что-нибудь ляпнет, и начинается представление».

Некоторые недоумевают, зачем поднимать зарплату строителям: «Ну, поднять зарплату бюджетникам, могу понять. Но строители должны зарабатывать столько, сколько заработали. Что, они за счет чьих-то налогов будут больше получать? Чего, это я на них должен работать, если я не нуждаюсь в данный момент в их услугах. Все сейчас правильно, они едут туда, где востребована их работа».

На форуме прозвучало мнение, что повышение зарплат строителям ничего не изменит, потому что по-настоящему квалифицированные работники уже поняли разницу оплаты их труда в России и Европе в сравнении с Беларусью:

«Все больше белорусов уезжает работать в ЕС, там заработок квалифицированного специалиста несколько тысяч евро. Какие такие 35% смогут остановить этот процесс?»

Другой участник дискуссии подчеркивает, что рынок должен диктовать цены и размер зарплат, а не чинуши с потолка их брать.

«Когда люди разъезжаются, нарастает нехватка квалифицированных кадров, некому строить (и работать в целом), спрос на новое жилье (если он есть) будет стимулировать развитие отрасли, цены на жилье при наличии стабильного спроса пойдут вверх, это позволит девелоперам за счет увеличения цены за м2 увеличить смету, и в том числе зарплату исполнителям, чтобы им не надо было уезжать. Это в нормальной стране так бывает, в РБ же все совсем иначе. Если спроса нет, а строят для галочки ради высоких показателей плана и темпов, то и деньги из ниоткуда не возьмутся, и зарплаты не будут расти».

Пользователь рассуждает: откуда у министерств будут деньги?

«Из бюджета. Напечатают снова пустые бумажки, снова цены пойдут в гору, снова бензин раз в неделю дорожает и т.д. Кому они этим сделают лучше? Кого они пытаются обмануть? Народ как уезжал, так и продолжит уезжать.

…Пока этот франкенштейн плановой экономики не умрет, весь простой народ будет жить в полунищенстве. Вас пугают шоковой терапией, но вы все бежите на заработки в соседние страны, которые эту шоковую терапию провели в 90-х. И все равно рано или поздно Беларуси придется пройти через эти шоковые реформы и вымести метлой все остатки совка из экономики и из умов людей. Чем дольше это откладывать — тем больше страна несет потерь и упущенной выгоды».

Один из форумчан сравнил экономическую модель Лукашенко с дырявой лодкой, плывущей посереди океана: «Пассажиры пытаются заткнуть течи-дыры пальцами... А их все больше и больше (этих дыр), и пальцев уже не хватает...»

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