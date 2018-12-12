В телеге сегодня – Глушаков: «Тебе жизни не будет в Москве, сотру в порошок»

Игрок московского «Спартака» Денис Глушаков, который из-за своей измены находится в процессе развода с супругой Дарьей, угрожал жизни жены.

Telegram-канал Mash опубликовал аудиозапись, составленную из нескольких разговоров Глушакова с женой, с который прожил девять лет. И вот ее содержание:

«И тебе буду оставлять на еду, а получать ты будешь алименты вот такие, так что, дорогая моя, пора карьеру нам делать по-другому, к сожалению. Надо выбирать, жизнь такая жесткая штука.

Я вижу, как ты меня ***, теперь и тебя будут ***, пороть везде, ***.

Завтра понедельник, завтра все выходят – Госдумы, ***. Через очень серьезных людей я зайду туда [в суд], через ФСО.

Вот за эти слова, что ты сказала в суде, сука, мрази***, будете с чеченцами разговаривать, *** вам ***.

Если не будет ничего мирного, тебе ***, тебе жизни не будет, клянусь тебе.

Сука, ***, мразь, ты просто ничтожество. Я тебе обещаю, тебе жизни не будет в Москве ***, и вообще тебе жизни не будет. Тебе будет ***.

Если ты куда-то свое жало запилишь, я тебе клянусь, тебе будет ***.

Чтоб ты сдохла***, тварь ***, у меня первый трогательный день был – когда дядя умер, второй – это ты, мразь ***. Предательница конченая.

Я тебя, сука, тварь, сотру в порошок ***, ***, шаболда***. Крыса, чтоб ты сдохла. Я того рот ***, я тебя уничтожу ***».

Дарья Глушакова, мать двоих детей, уже написала на мужа заявление в полицию из-за угрозы убийством.

Telegram-канал «Антиглянец», в свою очередь, комментирует происходящую «Санта-Барбару» в личной жизни целого ряда российских топовых футболистов: «Еще недавно футболисты были лакомой добычей для голддигерш, эскортниц и разнообразных инста-див. Подтянутые, молодые, хорошо зарабатывающие, щедрые, падкие на все вот эти необъятные губы и груди.

Зато теперь, после историй с Кержаковым, Глушаковым, Аршавиным, Мамаевым и Тарасовым девушкам лучше бы дважды подумать, прежде чем идти в раздевалку после игры. Понятно, что нельзя судить обо всех по нескольким людям, но вырисовывается тревожный тренд».

В телеге накануне. «И только французы вновь применяют испытанный способ воздействия на власть. Требуйте невозможного!»