В российских новостях показали самого современного «робота Бориса». Он оказался человеком в костюме

Это произошло на форуме Путина в Ярославле.

В день Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле открытия на форуме показали робота Бориса, который якобы знает математику, умеет ходить, говорить и танцевать под Skibidi. Борису посвятили часть сюжета журналисты «Вести Ярославль», назвавшие его «самым современным роботом». Позже сюжет исчез с YouTube-канала телекомпании, сообщает TJournal.

Показанный на сцене «ПроеКТОрии» робот вызвал множество вопросов. Например, почему робот выглядит так, как будто внутри него сидит человек, и почему у него не видно ни одного датчика?

Позже выяснилось, что «Борис» — это костюм для человека «Робот Алеша». Продавцы «Алеши» заявляют, что «дизайн и техническое исполнение этого костюма создают почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот» и что «визуально кажется, что робот, подобно роботу Asimo, ходит слегка присев, но на самом деле аниматор внутри ходит прямо и чувствует себя вполне комфортно».

Первый день работы форума "Проектория" открыли 6 авторских уроков лучших педагогов Россииhttps://t.co/ON227RuGhz pic.twitter.com/YDeu8RW9un — Вести-Ярославль (@VestiYaroslavl) 11 декабря 2018 г.

До конца не ясно, кто именно ввел в заблуждение зрителей: организаторы мероприятия или авторы сюжета.

При этом заявлять, что «Россия 24» не знала про подделку и была обманута организаторами форума, нельзя — на фото «Вестей» явно видна шея аниматора внутри костюма.