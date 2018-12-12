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«Прессбол» дарит два билета на матчи сборной Беларуси по футболу
Для этого нужно оформить подписку оффлайн-версию спортивной газеты.
Каждый, кто в декабре подпишется на бумажный «Прессбол» через расчетный счет редакции, получит два бесплатных билета на один из домашних матчей футбольной сборной Беларуси в отборочном турнире на EURO-2020 в первом полугодии-2019, сообщает pressball.by.
На этом отрезке команде Игоря Криушенко предстоит сыграть в родных стенах дважды: 8 июня с Германией и 11 июня с Северной Ирландией.
Кроме того, в силе остается и ныне действующая система бонусов — квитки на домашние поединки хоккейного «Динамо» в КХЛ, где сезон продолжится и после новогодних праздников.
Подписка на газету продлится до 21 декабря. Стоимость подписки на 6 месяцев – 138 рублей, на год – 264 рубля.
Все возможные способы подписки на «Прессбол» доступны здесь.