«Прессбол» дарит два билета на матчи сборной Беларуси по футболу

Для этого нужно оформить подписку оффлайн-версию спортивной газеты.

Каждый, кто в декабре подпишется на бумажный «Прессбол» через расчетный счет редакции, получит два бесплатных билета на один из домашних матчей футбольной сборной Беларуси в отборочном турнире на EURO-2020 в первом полугодии-2019, сообщает pressball.by.

На этом отрезке команде Игоря Криушенко предстоит сыграть в родных стенах дважды: 8 июня с Германией и 11 июня с Северной Ирландией.

Кроме того, в силе остается и ныне действующая система бонусов — квитки на домашние поединки хоккейного «Динамо» в КХЛ, где сезон продолжится и после новогодних праздников.

Подписка на газету продлится до 21 декабря. Стоимость подписки на 6 месяцев – 138 рублей, на год – 264 рубля.

Все возможные способы подписки на «Прессбол» доступны здесь.