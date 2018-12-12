Додон пополнил погреб Лукашенко домашним вином

Глава Беларуси уже получил подарки от президента Молдовы.

Как рассказал в ходе прямой линии Игорь Додон, он отправил Александру Лукашенко молдавское вино собственного производства.

Один из участников прямой линии поинтересовался, когда Александр Лукашенко приедет в Молдову, чтобы попробовать мамалыгу. Игорь Додон ответил, что мамалыгу его белорусский коллега обязательно попробует.

— Я ему уже отправил кукурузу, он подтвердил, что получил. Не знаю, могут ли белорусские повара готовить мамалыгу, но Александр Григорьевич сказал, что в Беларуси есть молдаване, и если что, то они помогут, — приводит слова Додона «Спутник. Молдова».