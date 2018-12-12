Главред «The New Times»: Путину, вышедшему из КГБ, совершенно непонятно, что свобода собраний — это право людей

Евгения Альбац ответила Путину, который не хочет событий, как в Париже.

В программе «Особое мнение» на Эхе Москвы ведущий Евгений Бутман привел цитату Путина: «Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж: разбирают брусчатку, жгут всё подряд, и страна потом погружается в чрезвычайное положения». Глава РФ имел в виду, что Лев Пономарев призывал выйти на несогласованную акцию.

Главный редактор журнала «The New Times» Евгения Альбац не согласилась с Путиным:

— Я понимаю, что ему, человеку, вышедшему из КГБ, совершенно непонятно, что свобода собраний — это абсолютно право людей. Выход на демонстрацию, в том числе, иногда и разобрать брусчатку — это абсолютное право людей. На самом деле, в нашей Конституции это гарантировано статьей 31.

Альбац напомнила, что правозащитница Людмила Алексеева, будучи очень пожилым уже человеком, 31 декабря вышла в костюме Снегурочки на Маяковку в защиту права людей на собрания и была задержана.

― А вышла она в костюме Снегурочки, потому что она пыталась как-то умилостивить этих мужиков в погонах, которые не постеснялись, тем не менее, задержать 88-летнюю, очень пожилую женщину. И Борю Немцова, как мы хорошо помним, задержали и продержали на холодном полу в камере. Так он Новый год встретил.

Так вот, я с Путиным не согласна. Я как раз хочу, чтобы было так, как в Париже, я хочу, чтобы было так, как во Франции. Я хочу, чтобы люди имели право выходить на улицу и отстаивать свое право.