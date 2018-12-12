Романчук: «Беларусь продолжает учить мир, как не нужно делать»

99% белорусов остаются не только с дыркой от бублика, но еще с долгами за закупленную муку на его производство.

«Беларусь продолжает учить мир, как не нужно проводить модернизацию, как нельзя планировать и реализовывать инвестиционную деятельность, пишет на своей странице в Фейсбуке Ярослав Романчук. — Белорусские VIP-распорядители чужого дают основания к тому, чтобы полисимейкеры развивающихся, переходных стран говорили: «Смотрите, как Беларусь сделала. Все государственное: деньги, активы, полный контроль, госпредприятия, минимум конкуренции, официальные ученые разработали и утвердили вместе с директорами бизнес планы — и полный коммерческий провал».

Белорусские полисимейкеры при немом народе и зажатом тисками налогов и проверок бизнесе более 20 лет ходят по одним и тем же граблям. Проблема в том, что это не они набивают шишки. Не у них болят лбы. Не они жертвуют своей репутацией, своим имуществом и даже должностями. Вся тяжесть ошибок – на плечи налогоплательщиков.

Они – VIP-распорядители и потребители чужого, разбазаривают наши с вами деньги, время и ресурсы. Они встраивают в потоки чужих денег свои коммерческие структуры. Они богатеют. А 99% белорусов традиционно остаются не только с дыркой от бублика, но еще с долгами за закупленную муку на его производство.

Вот очередная порция фактов. Первый пример. Как нас проинформировал Могилевский облисполком, Комитет госконтроля проверил результаты модернизации шести коммерческих организаций Могилевской области в цементной, деревообрабатывающей, кожевенной и химической отраслях.

Для реализации этих проектов был направлен ОДИН МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ налогоплательщиков. Это почти в 2 раза больше, чем годовой фонд зарплаты ВСЕХ учителей средних школ. И это только шесть госпредприятий Могилевской области.

Вывод государственных контролеров: инвестиции «ожидаемого результата пока не принесли». «Все инвестпроекты реализованы с отставанием от первоначально запланированных сроков. В настоящее время производственные мощности недозагружены, отдельные из них используются неэффективно. В организациях имеются трудности с погашением инвестиционных кредитов, сбытом продукции созданных производств. Как следствие, деятельность всех изученных предприятий неэффективна и убыточна».

Второй пример — «Красносельскстройматериалы». Этот цементный гигант попал в программу централизованной государственной модернизации. К сожалению, с активным участием китайских кредитов. И вот результат. Последние три года завод в убыток. В последние три года убытки выросли в 4,5 раза, до ~BYN117 млн. в 2017 году. Кредиторская задолженность за три года выросла почти в три раза — до ~BYN320 млн. Доведя предприятие до ручки, чиновники еще думаю, продать ли завод ирландцам.

Третий пример – 85 уголовных дел «по фактам криминальной дебиторской задолженности» (формулировка Генпрокуратуры). Оказывается, «под прикрытием минимальной прибыли, заложенной в контракты, субъекты товаропроводящей сети отвлекают оборотные средства на сделки, не связанные с основными задачами по реализации продукции белорусских предприятий». При этом половина просроченной дебиторской задолженности приходится на предприятия Министерства промышленности Беларуси. Растут долги предприятий еще одного номенклатурного любимчика «Белнефтехима». Нынешняя структура собственности породила широкую, разветвленную сеть коммерческих организаций – пылесосов, которые служат для высасывания ресурсов и денег с государственных предприятий. Такие структуры – порождение номенклатурно-краснодиректорских схем (крышевание силовых структур вполне вероятно) реализации инвестиционных проектов. Через них распорядители и потребители чужого канализируют активы и деньги налогоплательщиков/граждан в личные структуры.

Да, казнокрады и коррупционеры должны сидеть в тюрьме, но главное ликвидировать причины, которые порождают такое разрушительное явление для экономики, как фирм-пылесосы. Это можно только через приватизацию. Любые попытки имитации частной мотивации на госсобственности провальны. Можно посадить за решетку пару десятков директоров и бухгалтеров, но качество госуправления, качество инвестиционных госпроектов от этого не повысится.

Вот так белорусские VIP-распорядители чужого гробят госпредприятия, омертвляют «живые деньги» и направляют творческую энергию профессиональных менеджеров на реализацию «серых» схем. Результат – капитализация Беларуси сегодня — $ 80 млрд., а не $ 300 млрд. Риторическим является вопрос из известной песни, «кто виноват, скажи-ка, брат…»