Стрельба в Страсбурге: трое погибших, 12 раненых. Нападавшего ищут

По последней информации, три человека были убиты и 12 ранены в результате стрельбы в центре Страсбурга, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастаньер. Очевидцы говорят, что слышали не менее десятка выстрелов. Семеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Центр Страсбурга оцеплен вооруженными полицейскими

Нападавший вступил в перестрелку с полицией и, возможно, был ранен, однако сумел ускользнуть. В его поисках участвуют сотни сотрудников сил безопасности.

Инцидент произошел рядом с рождественской ярмаркой на площади Клебер в центре города. Полиция и силы безопасности оцепили этот район города, движение транспорта там остановлено.

Открыто уголовное дело по подозрению в терроризме, президент Макрон направил в Страсбург министра внутренних дел Кристофа Кастаньера.

МВД Франции призывает жителей Страсбурга не выходить на улицу.

Ведомство сообщило, что личность стрелявшего установлена, и что он ранее уже имел проблемы с законом и был известен властям.

Французские СМИ сообщают, что утром во вторник полиция совершила облаву на дом 29-летнего подозреваемого, собираясь арестовать его, однако тому удалось скрыться. В его доме, как сообщают, были обнаружены гранаты.

Тереза Мэй, находящаяся с визитом в Европе, заявила, что потрясена и глубоко расстроена произошедшим. «Мыслями я вместе с теми, кого это затронуло, а также с народом Франции», — написала Мэй у себя в «Твиттере».

Насколько известно, преступник вооружен автоматическим оружием.

Полиция вступила в перестрелку с нападавшим, однако тому удалось скрыться. По некоторым данным, он ранен.

Страсбург — город на востоке Франции, где располагаются Европейский парламент, Совет Европы, а также многочисленные учреждения и органы Евросоюза.

В эти дни проходит очередная сессия Европарламента, и в центре города во время нападения было множество депутатов и европейских чиновников.

На данный момент известно, что подозреваемый был известен французским спецслужбам как человек с криминальным прошлым, а также возможно представляющий угрозу национальной безопасности, заявила местная префектура полиции.

Во Франции существует список Fiche S, в который внесено около 26 тысяч человек, подозреваемых в том, что они могут представлять опасность для общества. Из них около 10 тысяч считаются радикальными элементами. В этом списке, насколько известно, находился и подозреваемый.

Региональные власти заявили, что имеют дело с чрезвычайной ситуацией, которая продолжает развиваться.

Местный журналист Бруно Поссар сообщил в твите, что в центре города прозвучало не менее десяти выстрелов, сначала одиночных, потом очередями.

В беседе с Би-би-си очевидец событий Патер Фритц рассказал, что один из погибших — по всей видимости, турист из Таиланда. Прохожие пытались ему помочь, но безуспешно.

«Сразу после восьми вечера раздалось два одиночных выстрела, и люди побежали прочь от этого места, — рассказал Фритц. — Я зашел за угол и увидел на мосту лежащего мужчину с двумя ранениями в голову. Мы пытались вернуть его к жизни и отнесли его в ресторан, где 45 минут делали ему искусственное дыхание».

По словам очевидцев, из-за оцепления машины скорой помощи не могут проехать к месту происшествия, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Пресс-секретарь Европейского парламента Эммануэль Фулон написал в «Твиттере», что в центре города возникла паника, по улицам бежали вооруженные полицейские.

Здание Европейского парламента в Страсбурге заблокировано, из него никого не выпускают.

Среди оказавшихся там парламентариев — британский евродепутат от консервативной партии Садджад Карим, который десять лет назад находился в вестибюле гостиницы «Тадж-Махал» в Мумбаи, когда туда ворвались вооруженные автоматами террористы.

Британский депутат Европарламента Ричард Корбетт написал в «Твиттере», что в момент начала стрельбы сидел в ресторане, из которого пока не позволяют выйти.

Источники во французской прокуратуре сообщили, что в настоящий момент следователи выясняют, имело ли это нападение террористическую направленность.

Франция остается в состоянии повышенной опасности террористических нападений со стороны исламских экстремистов с начала 2015 года. За это время в результате серии нападений было убито около 240 человек.

Во многих районах Франции на прошлой неделе в разгар протестов движения «желтых жилетов» было введено состояние повышенной боеготовности для сил безопасности.