Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Как родителей школьников в Светлогорске вынуждают подписываться на госиздания
Стрельба в Страсбурге: трое погибших, 12 раненых. Нападавшего ищут
Версия, как могли быть уничтожены Содом и Гоморра
Pornhub подвел итоги года: предпочтения белорусов оказались стабильны
Сразу четыре обложки дня. Люди года
Что поднимет с колен депрессивные регионы
Коля Лукашенко стал лучшим нападающим. Его команда выиграла «Золотую шайбу»
Тереза Мэй застряла в автомобиле и не сразу смогла сразу выйти к Ангеле Меркель. Видеофакт
«В выходные складывается ощущение, что не уезжала из Минска». Рассказ белоруски о жизни в Вильнюсе
В Беларуси в ноябре рекордно подорожали продукты. На что подскочили цены
Украинские моряки страдают в СИЗО от русской попсы
Лукашенко – министру спорта России: «По-русски зубы сжали и бортанули норвежцев даже в лыжных видах спорта»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
В телеге сегодня. «Путину, убившему в стране всю политику, теперь больше не на кого опереться политически»
Один нюанс, который отличает Беларусь от развитых стран
Тарас: «Культура им не нужна. Что ж, пусть играют в хоккей»
Карягин: «Вот почему мы дорогая страна»
Латынина: «Раньше анекдотов про Путина не было. А теперь они идут густо, как лосось на нерест»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Один нюанс, который отличает Беларусь от развитых стран
Лайфхак от Дмитриева, как попасть на прием к Кочановой
Как жители поселка поняли: они могут решать проблемы — не быть иждивенцами
Поротников — о трех ошибках Лукашенко за несколько часов
Карбалевич: «Когда Лукашенко говорил, Путину было неприятно»
Романчук: «Плакал экономический рост. Наступает новая фаза смутных времен»
Обухович: «Совещание у Лукашенко напомнило игру в наперстки»
Лукашенко все же сдался: чиновники пять лет добивались его «да» по легендарному предприятию
«Дзержинский в гробу бы перевернулся». Что удивило в словах Шуневича
Невзоров: Эта волшебная метаморфоза с Боярским обязывает переснять «Трех мушкетеров»
Несколько слов о пофамильном списке Лукашенко
«Государство выделило школе лишь пару банок краски, остальное — сами!»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Обложка дня. Так кончилась эпоха красивых женщин в мужских журналах
Открылся хостел с видом на Островецкую АЭС
Впервые на экранах. Младшую дочь Путина показали по ТВ
Четыре истории на страницах Pirelli-2019
С какими лицами Лукашенко и Путин спорили в Санкт-Петербурге
Чем Румас совершенно точно отличается от предыдущих премьер-министров
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
12.12.2018
Версия, как могли быть уничтожены Содом и Гоморра

Взрывом метеорита.

Библейская история о Содоме и Гоморре – городах, якобы стертых Богом с лица Земли за грехи их жителей, – могла быть основана на реальном историческом событии. Судя по всему, почти четыре тысячелетия назад неподалеку от Мертвого моря произошел мощный взрыв метеорита, который мог уничтожить целые поселения и унести десятки тысяч жизней, пишет ВВС.

Взрыв произошел над территорией современной Иордании – сейчас там огромная круглая равнина диаметром около 25 км. К такому выводу пришли археологи, уже 13 лет ведущие раскопки в древнем городе Талль-эль-Хаммам, который некоторые ученые считают прообразом библейского Содома.

В Бронзовом веке Талль-эль-Хаммам был огромным процветающим городом и крупным административным центром. Его окружала 2,5-километровая защитная стена высотой до 15 метров и толщиной до 30 метров – с несколькими воротами и дозорными башнями.

К моменту катастрофы эта территория была заселена уже более 2500 лет. Однако сразу несколько факторов указывают на то, что около 3700 лет назад город был почти мгновенно уничтожен мощной взрывной волной раскаленного воздуха.

Взрыв принес разрушения на территорию почти в 500 квадратных километров, после чего она оставалась необитаемой на протяжении еще примерно семи веков.

Ранее высказывались предположения, что Талль-эль-Хаммам был уничтожен землетрясением, однако раскопки показали, что разрушительная волна была однонаправленной – а значит, не могла исходить из-под земли.

Кроме того, сохранившиеся черепки глиняной посуды с одной стороны обожжены так сильно, что покрылись слоем стекла. Расчеты показали, что для этого необходима температура от 8 до 12 тысяч градусов Цельсия.

Однако толщина стеклянного слоя – не больше 1 мм. А значит, взрывная волна была раскаленной, но непродолжительной: несколько тысячных долей секунды. И самое логичное научное объяснение этому – взрыв в атмосфере метеорита, мощность которого приблизительно равна взрыву 10-мегатонной ядерной боеголовки на высоте около 1 км.

По мнению ученых, это объясняет и то, что территория процветающего города так долго оставалась незаселенной после катастрофы: покрытая слоем метеоритного пепла почва оказалась непригодной для земледелия.

Впрочем, с этими выводами согласно не все научное сообщество.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY