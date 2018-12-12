Pornhub подвел итоги года: предпочтения белорусов оказались стабильны

Сайт для взрослых Pornhub подвел итоги 2018 года.

Самая популярная категория среди белорусских зрителей — хентай (жанр японской анимации). Такие же предпочтения оказались у россиян и украинцев. Это направление было в топе и год назад.

Что же касается других наших соседей, то пользователи ресурса из Литвы чаще всего интересовались категорией «лесбиянки», а латвийцы и поляки — актрисами старшего возраста, сообщает TUT.BY.

Примечательно, что женщины в 2018 году составили более 29% белорусской аудитории ресурса, и этот показатель выше среднего в мире. Хотя в целом посетители сайта из Беларуси не попали в топ-20 стран с самым большим количеством зрителей.

В 2018 году выросло и время пребывания белорусов на сайте и мы больше не входим в десятку «самых торопливых». Всего же среднее мировое время пребывания человека на площадке для взрослых — 10 минут 13 секунд.

Среди мировых трендов 2018 года аналитики отметили рост количества запросов «Сторми Дэниэлс», «Fortnite», «4K», «романтика», «трансгендеры» и «татуировки». Лидер просмотров — категория «лесбиянки». В общей сложности сайт в 2018 году посетили 33,5 миллиарда раз.