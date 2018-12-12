Сразу четыре обложки дня. Люди года

Американский Time продолжил свою традицию по присуждению звания «Человек года».

На этот раз почетное звание досталось группе журналистов, преданных своей профессии и гонимых за свои взгляды и поиски справедливости, объединенных названием «Защитники» (The Guardians).

В число победителей вошли погибший саудовский журналист Джамаль Хашкуджи, главред издания Rappler Мария Ресса, редакция американской Capital Gazette и два репортера агентства Reuters. Также в видеоролике, снятом редакцией, отмечена заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.

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