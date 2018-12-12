Что поднимет с колен депрессивные регионы

Рецепт реинкарнации от научного сотрудника центра экономических исследований BEROC Олега Мазоля.

Чтобы добиться более-менее успешных результатов, эксперт предлагает просто перестать перечислять отстающим регионам деньги на текущие затраты, которые они не смогли покрыть, к примеру, из-за экономического спада. Эта мера не работает как реальная поддержка, а только приучает ждать помощи из центра.

— Простое субсидирование и реализация отдельных инфраструктурных проектов не позволяют региону выйти из депрессивного состояния. Наоборот, оно может усугубить положение. Необходимо учитывать не только текущие потребности, но и интересы всех, и в первую очередь, местных жителей, — отмечает Олег Мазоль.

Изучив опыт многих стран в исследовании «Опыт зарубежных стран в сфере развития депрессивных регионов», эксперт понял, что действенней работают интегрированные подходы.

Важнейшим фактором, который способствует усугублению депрессивности регионов, является качество рабочей силы, отмечается в исследовании. Регионы, где большинство работников имеют низкую квалификацию, оказываются самыми уязвимыми во время технологических преобразований и роста конкуренции среди компаний.

Во многих странах развитие депрессивных регионов тесно связано с содействием росту предпринимательства и инноваций. Одним из первых шагов экономист называет широкое распространение образовательных программ, позволяющих местным жителям получить новые навыки, и профессиональную переквалификацию.

Параллельно государству предстоит работать над улучшением инфраструктуры и созданием приемлемых условий для жизни и ведения бизнеса, чтобы люди могли реализоваться там, где живут.

— Например, у нас приоритетом обозначено развитие IT-сектора. И сейчас формируются соответствующие центры обучения разработки программного обучения в регионах. Вроде бы, люди могут получить там новые навыки разработки программного обеспечения. Но где им эти навыки реализовать? Ехать туда, где есть компании-разработчики. Это приводит к оттоку переквалифицировавшегося населения в областные города и столицу или даже за границу, — говорит эксперт.

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