Что делать, если вы влюбились на корпоративе?

Ну вообще – протрезветь.

Постепенно новогоднее настроение одолевает даже самых прожженных жизнью циников и скептиков. Мы начинаем потихоньку пританцовывать под веселую музыку в супермаркете. Подпевать, когда слышим рождественские песни. Смотреть «Один дома» и «Гарри Поттера». И проходя мимо навязчиво украшенных гирляндами и елками витрин, прикидывать, что и кому будем дарить.

Для каждого сотрудника более менее крупной компании, квинтэссенция Нового года – это корпоратив. Получив приглашение на это санкционированное начальством торжество пролетариата, вы уже не сможете избежать осознания, что пора наряжать елку и объедаться мандаринами.

Хотя сам корпоратив, как правило, с Новым годом общего имеет мало. Если бы мы хотели поставить спектакль о том, как русские отдыхают в Турции, то мы бы показали именно корпоратив. Прилежные и кропотливые бухгалтеры, айтишники, менеджеры и клерки срываются с цепи ключевых показателей эффективности и, обливаясь шампанским, голышом ныряют в сугроб. Если бы Босх разок побывал на корпоративе в наших краях, ад в его триптихах выглядел бы совсем иначе.

Но все это совершенно не имеет значения, когда вы, преисполненный любви и новогоднего настроения, стоите с бокалом несуразного микса в руке посреди танцпола в окружении раскрепощенных коллег. Один поворот головы, и вдруг вы замечаете самую прекрасную девушку на планете. Это она снилась вам ночами напролет, именно о ней вы мечтали в детстве, листая первые журналы для взрослых, с ней хотели столкнуться в офисном лифте каждое утро. Вы влюбились. Что делать?

Успокойтесь

Главное – не предпринимайте резких движений. На замену бокалу найдите себе стакан воды. Сядьте и переведите дух. Или даже идите на улицу и немного проветритесь.

Вспомните, сколько вы выпили

Придется осознать степень вашего опьянения. Как много вы успели выпить? Сколько вообще времени? Что за люди вокруг вас? Где ваш телефон? Попробуйте для начала ответить на эти вопросы и восстановить в голове события последних нескольких часов.

Предположите, кто эта девушка

Это ваш секретарь?

Если да, то ни в коем случае ничего не предпринимайте, потому что вам будет крайне неловко работать вместе все последующие дни.

Это секретарь вашего босса?

Если да, то ни в коем случае ничего не предпринимайте, потому что вам будет крайне неловко, когда он вас уволит.

Вы вообще знакомы?

Если да, то вы бы влюбились в нее уже давно без эффекта опьяняющего (и вызванного опьянением) веселья. Допустим, вы смогли осознать только сейчас это влечение. Тогда советуем все равно ничего не предпринимать прямо на корпоративе. Лучше захватите ей кофе следующим утром и приходите спасать от последствий похмелья.

Вы впервые ее видите?

Слишком много рисков. Даже если она работает в другом подразделении, девушка может занимать руководящую должность. Если ваш подкат ей не понравится, вас могут уволить или – что куда моднее – обвинить в харассменте. Еще она может быть замужем (а ее муж, например, оказаться здоровенным качком в двух метрах от вас).

Конечно, есть вариант, что она ответит вам взаимностью, но во-первых, нет ничего хуже секса в состоянии сильного опьянения, а во-вторых, если это ситуативное, сиюминутное влечение, вам придется потом ее бросить и вечно избегать в офисных коридорах.

Найдите трезвого коллегу

Такие несчастные есть на каждом корпоративе. Они, видимо, приходят не себя показать, а на людей посмотреть. Попросите трезвого коллегу оценить степень вашего опьянения, уточните у него, знает ли он девушку, на которую вы запали, и постарайтесь ненадолго отвлечься от навязчивой идеи срочно к ней подкатить.

Вполне возможно, через пять минут вы уже забудете о любви всей вашей жизни и будете разливать шоты коллегам, которых видите, кажется, первый раз.

Не занимайтесь сексом в туалете

Вот мы и добрались до главного правила поведения на корпоративе. Вы уже не школьник на выпускном и не отчаянный студент, живущий в общаге, чтобы рисковать здоровьем и комфортом и жаться в кабинке. Да и вообще не представляем, как можно, будучи вменяемым человеком, предложить девушке по-быстрому в туалете. Ничего общего с влюбленностью это не имеет, а впоследствии аукнется вам десятками не самых лестных сплетен и косых взглядов.

Ваша потенциальная возлюбленная, скорее всего, тоже перебрала с игристым, так что не пользуйтесь ее уязвимостью (или не нарывайтесь на публичную пощечину) и дождитесь другой возможности познакомиться. Если на следующее утро после корпоратива вы вспомните про свои чувства (и вспомните, к кому вы их испытывали), то мы благословляем вас на букет, кофе, подарок на Новый год и любые изощренные формы подката.

Но пожалуйста, давайте на корпоративе делать то, зачем мы пришли, – пить и прикалываться над коллегами.