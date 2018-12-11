Тереза Мэй застряла в автомобиле и не сразу смогла сразу выйти к Ангеле Меркель. Видеофакт

Встреча премьер-министра Великобритании Тереза Мэй и канцлера Германии Ангелы Меркель началась с курьеза.

11 декабря премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла в Берлин для обсуждения соглашения о Brexit. Автомобиль с британским премьером встречала канцлер, однако Тереза Мэй не сразу смогла выйти из машины. Дверь заклинило, сопровождающие Мэй работники через какое-то время смогли решить проблему, и оба лидера начали переговоры.