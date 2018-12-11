Была водителем такси – стала проституткой. Как милиция ловит жриц любви в Минске

Корреспондент агентства «Минск-Новости» вместе с сотрудниками отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми (ОНиПТЛ) Ленинского РУВД отправилась ловить с поличным столичных жриц любви.

Муки совести

В РУВД уже ожидала решения своей участи одна из женщин легкого поведения. Наталье* 47 лет, родом из Гродно. Оказанием интимных услуг за деньги занимается, чтобы оплатить съемную квартиру в столице:

— В Гродно у меня свой бизнес, но я оставила его дочке.

В Минске женщина несколько лет жила с молодым человеком. Он был младше ее почти вдвое и даже не догадывался, чем занималась его возлюбленная.

— Клиентов беру всего пару раз в месяц. Скоро у меня день рождения, вот и решила немного подзаработать. И сразу попалась…

Правоохранители к изложенной истории отнеслись скептически: проститутки буквально на ходу придумывают какую-нибудь небылицу, чтобы хоть как-то оправдать свою сомнительную деятельность. Между тем анкету Натальи на сайте просматривали аж 80 тысяч раз, а при задержании на столе у нее лежали 4 мобильных телефона и несколько пачек презервативов.

Ночных бабочек сотрудники ОНиПТЛ вычисляют в Интернете: на специализированных сайтах находят анкеты, созваниваются, представившись потенциальными клиентами, и предлагают приехать в гости. Точный адрес девушки обычно не называют — боятся. А поэтому сначала просто выглядывают в окно, оценивая, надежный ли человек к ним прибыл или все-таки милиционер под прикрытием. К одной такой жрице любви правоохранители не могут попасть уже несколько месяцев: слишком уж она бдительная. Вот и в этот раз она полчаса морозила сотрудника, ожидавшего ее возле дома, а потом просто отключила телефон.

По дороге на очередную встречу с ночной бабочкой милиционер рассказал, что возраст столичных проституток — от 20 до 50 лет. Совсем молоденькие барышни говорят, что занимаются этим небогоугодным делом в основном из-за маленьких детей. Сидят в декрете, надрываться за 200 рублей в месяц не хотят, отец ребенка, умотавший в неизвестном направлении, алименты не платит… Правда, надежды, что деньги окажутся легкими, очень быстро рассеиваются. Мало того, что клиенты частенько не платят, так еще и могут подарить девушке целый букет, но совсем не роз, а венерических заболеваний. Многие проститутки быстро скатываются до работы на трассе — это самая низшая ступень в их иерархии. Нередко там ошиваются женщины, страдающие от алкогольной или наркотической зависимости, готовые обслужить за копейки или вовсе за бутылку дешевого вина. Некоторые даже попадают в сексуальное рабство.

«В 25 лет я таких девушек осуждала»

По следующему адресу дверь открыла взволнованная женщина лет 45 в коротком халате, едва прикрывающем пышные формы, больше похожая на директора универмага, нежели на представительницу древнейшей профессии.

— А я попаду сегодня домой? Три дня не была, собаку надо покормить… — говорит Александра* очень тихо и неуверенно, а на лице проступает румянец.

И как эта трепетная ромашка только решилась торговать своим телом?

— Такая жизнь… — уклончиво ответила она. — Муж рано умер, осталась одна с сыном на руках. Долго работала в торговле, денег не хватало. Устроилась уборщицей, но и там платили мало…

Тогда Александра и создала свою анкету на соответствующем сайте. Сначала просто делала мужчинам массаж, а потом решилась и на что-то большее. Интимные услуги оказывает уже 5 лет.

— В 25 лет я таких девушек осуждала… — с горечью говорит она.

На вопрос, доходило ли когда-нибудь дело до рукоприкладства со стороны клиентов, женщина отрицательно покачала головой.

— Но был случай, когда мужчина неожиданно начал связывать мне руки скотчем, — вспоминает ночная бабочка. — Говорит: хочу связать тебя, одеться и уйти. Я подумала: «Ну все, кирдык». Но в конце концов ему просто надоело. Наверное, ожидал, что буду кричать и сопротивляться, а я лежала молча и смотрела телевизор.

Правоохранители же констатируют: в последнее время количество обращений от проституток, ставших жертвой избиений, выросло. А сколько еще женщин просто не сообщают о том, что с ними произошло. Случается всякое: и сигареты о кожу тушат, и стулья о спину ломают, и даже пытают. Пожаловаться ночным бабочкам, по сути, некому. В милицию идти не хотят: боятся, что их тоже привлекут к ответственности.

Королева бетонных джунглей

В следующем любовном гнездышке нас встретила симпатичная блондинка. Длинные красные ногти, ярко накрашенные глаза, колготки-сеточка.

Дама вела себя довольно уверенно, даже попыталась с кем-то связаться, умыкнув телефон в туалет. Но с сотрудниками правопорядка этот номер не прошел.

В салоне автомобиля Екатерина* рассказала: уже 10 лет она водит такси. Но в последнее время заработки уменьшились.

— Лет 5 назад каждый день имела по 100 долларов. И не нужно было ни с кем спать. Не то что сейчас, — тяжело вздыхает она. — А у меня двое детей. Сын недавно поступил в университет, он у меня отличник. С девушкой съехался, теперь содержу троих. Еще и дочке вчера на день рождения смартфон подарила…

Хорошо, что девочка не знает, чем занимается мама. Правда, информация о том, по какой причине женщина оказалась в милиции, после суда будет направлена еще и в школу. Тогда семья может быть признана находящейся в социально опасном положении, а ребенка и вовсе могут забрать в детский дом.

Справочно

В отношении всех выявленных в ходе рейда женщин, оказывающих интимные услуги, составлены протоколы об административном правонарушении по статье 17.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Часть 1 предусматривает штраф в размере от 6 до 20 базовых величин, часть 2 — от 30 до 50 базовых величин (ее предъявляют в случае повторного попадания в милицию в течение одного года). Обе части также предполагают административный арест сроком до 15 суток.

* Имена изменены.