«В выходные складывается ощущение, что не уезжала из Минска». Рассказ белоруски о жизни в Вильнюсе

23-летняя Юля Бакунович всю жизнь мечтала пожить за границей и после окончания университета решилась — переехала в Вильнюс. Проекту «Наши за границей» девушка рассказала про изучение одного из самых сложных языков, отношение литовцев к белорусам и про будни в литовской столице.

Про переезд

Я всегда мечтала о жизни в другой стране, причем неважно, в какой именно. Не было цели эмигрировать навсегда — в родной стране я не испытываю дискомфорта. Просто переезд — это про другие условия, опыт на чужой территории — любопытство, сравнение, даже авантюризм. Как там Меладзе пел: «Я по жизни иностранец, и повсюду я вроде бы свой». Эту строчку из песни мне хотелось воспринимать буквально и применить на практике.

Но это мы в своих мыслях храбрые: схватили зубную щетку — и помчались пересекать любые границы. На деле все обстояло по-другому. Училась в вузе, работала по специальности и постепенно начинала забывать о своих грезах. Но судьба решила иначе: отношения заставили поменять некоторые планы. Я общалась с литовцем, который часто по работе приезжал в Минск, и через некоторое время знакомство переросло в серьезные отношения. Он предложил переехать в Вильнюс. Обычно человек радуется, когда его мечты реализовываются, а я очень струсила и долго раздумывала, действительно ли мне это нужно. Но чем черт не шутит?

«Некоторые уезжают, чтобы получать достойную пенсию в старости»

Вильнюс был совершенно незнакомым городом для меня, я не интересовалась Литвой и никогда не бывала в этой стране. Но, пожив здесь некоторое время, могу сказать, что Вильнюс — это неплохой старт для развития. Меня привлекало то, что Литва — и часть Евросоюза, но и добраться до Беларуси можно гораздо быстрее, чем из другой страны. С одной стороны, домой ездить можно с легкостью, с другой — можно получить новый жизненный опыт. Сегодня я работаю и в Беларуси, и в Литве.

Тех, кто хочет увеличить свой доход и считает, что в Литве это возможно, обрадовать я не могу. Ни для кого не секрет, что сами литовцы рвутся на заработки в Германию, Италию, Норвегию. Средняя зарплата здесь 300−400 евро. Некоторые уезжают, чтобы получать достойную пенсию в старости. Литовцы уверяют, что если на протяжении двадцати лет проработать в другой стране Евросоюза, то обычную положенную в Литве пенсию можно увеличить в несколько раз.

Литовцы доброжелательны и вежливы. Нельзя не заметить и то, что они знают и любят свою историю и нашу общую историю. Конечно, литовец не скажет, что белорус его брат, но отношение к нашей нации все-таки особенно теплое и дружелюбное.

«За медицинскими услугами в Литве я не обращалась, и, надеюсь, не придется»

Разница между Вильнюсом и Минском заметна. В Вильнюсе городской темп гораздо ниже, чем в Минске. Недавно я получила водительские права в Беларуси, но впервые без инструктора за рулем оказалась здесь. В Вильнюсе, на мой взгляд, больше уважения на дорогах и меньше вероятности, что тебя кто-то подрежет или будет нервно сигналить, если ты «ползешь». Поскольку водитель я неопытный, то боюсь строптивых белорусских водителей.

В Беларуси тебя в любой момент может остановить ГАИ даже без повода. Подсознательно даже самый честный водитель насторожится, что где-то допустил нарушения. В Литве, если соблюдаешь правила, тебя никто не трогает и не трясет документы. Кстати, среди работников дорожной инспекции нередко встречаются девушки. Парковки в Вильнюсе в основном платные, поэтому удобно пользоваться каршерингом. Примерно в 3−5 евро обойдется поездка на Uber, а в теплую погоду часто берем напрокат велосипеды.

За медицинскими услугами не обращалась, и, надеюсь, не придется. Недавно министерство здравоохранения Литвы провело реформу и закрыло некоторые районные больницы. Теперь за медпомощью жители из регионов ездят в большие города. В Вильнюсе часто слышу жалобы людей на качество медицины. Горожане переживают, что в скором времени поток пациентов увеличится, а люди из периферии столкнутся с проблемами с записью к врачу, и с возможностью добраться в медучреждения. Почти в каждом выпуске теленовостей обсуждается эта ситуация.

Еще активно обсуждают порядок продажи алкогольных напитков. В этом году ввели так называемый сухой закон. В будни и в субботу после 20.00 и до 10 часов утра алкоголь не продают, а в воскресенье его можно купить только с 10.00 до 15.00. Продажи горячительных напитков снизились, зато вырос теневой рынок торговли спиртным. Не знаю, что из этого лучше.

«В выходные порой складывается ощущение, что ты не уезжал из Минска»

Несмотря на то, что в Минске достаточно торговых центров и развлекательных мест, минчане стремятся в Вильнюс за покупками и за гастрономическими впечатлениями. В выходные порой складывается ощущение, что я не уезжала из Минска, ведь вероятность встретить земляков в Вильнюсе очень велика. Также здесь немало белорусов, переехавших на ПМЖ.

Минск насыщен различными развлекательными мероприятиями. Бежишь куда-нибудь по делам, а нет-нет — да и попадешь на какой-нибудь фестиваль, остановишься возле уличных музыкантов, нарвешься на выставку или ярмарку. В Вильнюсе с мероприятиями поспокойнее. Нужно знать места, где они проходят, и заранее планировать. Наверное, любители «потусить» отметят, что Вильнюс — скучный. Слышала, белорусы, живущие здесь, его называют провинцией. Но те, кто любит комфорт, спокойствие и в то же время полноценную городскую жизнь, к литовской столице относятся с уважением.

В вильнюсских супермаркетах я не вижу ничего сверхособенного. Практически все то же самое, что и у нас, только цены чуть выше, если переводить в белорусские рубли. Но иногда можно найти что-то дешевле, чем в Беларуси. Что по-настоящему впечатляет, так это литовская выпечка! Здесь большой выбор хлебов, и он точно в разряде must taste (обязательно попробовать. — Прим.ред.). Попробуйте шакотис — это национальный свадебный торт, изготовленный из яичного теста на открытом огне. Его пекут без крема, и он долго хранится. Однажды он простоял у меня целым на протяжении месяца и не испортился.

В тему кухни: белорусы в Литве как дома — много картошки и блюд из нее. Советую обратить внимание на жемайчу — они похожи на белорусские драники с мясом, только готовятся из вареного картофеля. Цеппелины — клецки, которые подают с поджаркой из сала.

«Воспитатели могут работать без педагогического образования»

Образование в Литве дает пресловутую европейскую корочку, что для многих важно. В университетах уделяют достаточно внимания практике, дополнительным профильным занятиям, спецкурсам. Учеба иностранцу для получения степени бакалавра обойдется в 1000—5000 евро в год. Зависит, конечно, от вуза и факультета. В частных вузах стоимость начинается от 4000 евро. Я пока не думала об образовании в Вильнюсе, возможно из-за того, что не расстаюсь с Беларусью. Сейчас этот город для меня скорее временный опыт.

Детей у меня нет, поэтому не могу рассказать о ситуации в детских садах и школах, основываясь на своем опыте. Но общаясь с литовцами, сделала вывод, что государственные сады переполнены. Чтобы вовремя оформить ребенка в госсадик, нужно попасть в очередь чуть ли не с первых дней жизни ребенка. Странным мне показалось, что в некоторых садиках травмоопасные детские площадки, нет гигиенических паспортов, а воспитатели могут работать без педагогического образования. Одна знакомая делилась со мной тем, что в группу ее ребенка пришла воспитатель, которая окончила лишь курсы по маникюру, в другой группе работает воспитатель-инженер. Есть детские сады и школы с обучением на русском языке, но школьные экзамены все равно сдаются на литовском.

С жильем в Вильнюсе ситуация примерно такая, как в Минске. Снять однокомнатную квартиру в месяц стоит около 200−300 евро, но можно найти и более бюджетные варианты. В Старом городе, конечно, цены выше. А еще в зимний период довольно дорогие коммунальные услуги, и это подтвердит каждый литовец. За двухкомнатную квартиру у нас с молодым человеком выходит около 200 евро.

«С раскрытым ртом слушаю экскурсовода, пусть сотый раз»

В Вильнюсе я сотрудничаю с международной компанией в сфере тяжелой промышленности, в том числе мы работаем со странами СНГ. Редактирую переведенные на русский язык документы. Если русская речь многих литовцев может звучать как песня, то с письменной есть проблемы.

С литовским языком полноценно пока не подружилась. Возможно, учить его всерьез демотивирует то, что многие знают русский. Хотя, когда я только собиралась в Вильнюс, многие знакомые меня настраивали на то, что русскоязычных все недолюбливают и лучше не разговаривать с литовцем на русском языке. Но все не так. Могу сказать, что трудности в общении бывают со сверстниками, так как у них нет надобности учить русский. Но в таких ситуациях выручает английский язык. Рожденные в СССР даже если что-то не могут выразить словами, но понимают точно.

Интересно, что ни в одном вильнюсском книжном магазине я не нашла самоучителя литовского языка. Очень много самоучителей по русскому и английскому, достаточно пособий для изучения других языков. Пока изучаю языковую базу через интернет, прислушиваюсь к литовской речи. Литовский — один из самых архаичных языков в мире и один из самых сложных. Даже сами литовцы признаются, что сами иногда испытывают трудности с ним. Много вопросов с ударениями: определенная система правил, такая же присутствует в латинском, прусском и санскрите. Проблемное место — падежи, их семь. Но есть много заимствованных слов, например, «снегас», «ресторанас», «аутобусас» — получаешь огромное удовольствие, когда слышишь знакомые слова.

Куда сходить

У меня есть любимое место в Вильнюсе — кафе Chaika. Оно находится неподалеку от проспекта Гедиминаса. Там царит атмосфера 1970-х: интерьер в бело-красных тонах, старые проигрыватели, проводные телефоны с дисками, жестяные красные баночки в белый горошек и надписи «кофе» и «чай», светильники в виде дуршлагов, столешницы наподобие дорожных знаков. Ко всему этому колориту добавляется джазовая музыка, которая играет с пластинок. 16 видов кофе и более 20 сортов чая. К слову, местные говорят, что именно здесь заваривают самый вкусный чай в городе.

А еще просто прогуляться по городу. Вильнюс — это энциклопедия архитектурных стилей. Здесь и поздняя готика, и классицизм, но, конечно, преобладает барокко. Мне нравится костел святого Казимира — кстати, первый образец барочного стиля в Вильнюсе. Это сооружение наверняка видел каждый, кто был в Старом городе. Если быть совсем уж банальной, то я вдохновляюсь прогулками по Старому городу. Он такой мультинациональный и туристический, что опять же в любом уголке «я повсюду иностранец». Туристические группы — обычное явление. Я порой невзначай прибиваюсь к какой-нибудь большой компании и с раскрытым ртом слушаю экскурсовода, пусть сотый раз, хожу вокруг колокольни на Кафедральной площади и смотрю на все чужими глазами, заряжаюсь эмоциями тех, кто оказался в этой атмосфере впервые. От этого чувства к городу не угасают.