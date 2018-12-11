В Беларуси в ноябре рекордно подорожали продукты. На что подскочили цены

В Беларуси ускорилась годовая инфляция.

При этом продовольственные товары в прошлом месяце рекордно подорожали в нынешнем году — на 1,2%, сообщает FINANCE.TUT.BY.

Из продовольственных продуктов за ноябрь активнее всего подорожали огурцы и капуста.

Непродовольственные товары в прошлом месяце стали дороже на 0,02%, по статистике больше всего подорожали ковры.

А вот среди платных услуг заметнее всего за последний месяц увеличилась плата за автостоянку, также стали дороже стоить ветеринарные услуги и услуги автомобильного пригородного сообщения.