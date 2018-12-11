В Фейсбуке секса нет. Как Цукерберг сломал свободный интернет

Администрация Facebook ввела новые правила. Теперь на платформе запрещена не только эротика и порнография, но и разговоры о сексе.

Facebook при этом остается крупнейшей на планете медийной площадкой с аудиторией более двух миллиардов человек, так что обсуждать секс в 2019 году станет не модным во всем мире.

Правила модерации контента в социальной сети Марка Цукерберга обновляются постоянно. В попытках защитить свои коммерческие интересы компания, бизнес которой построен на продаже пользовательской информации рекламодателям, вынуждена отвечать на самые разные претензии. Демократии, например, требуют, чтобы Facebook не распространял пропаганду терроризма или призывы к насилию. Авторитарные государства стараются вычистить всю критику своих неприкосновенных лидеров. Страны с исламской культурой готовы смириться с существованием Facebook при условии, что там не будет ни намека на обнаженное тело. Теперь, как утверждают в Facebook, в ходе консультаций с организациями, защищающими женщин и детей от сексуальной эксплуатации, были достигнуты новые стандарты нравственной чистоты.

Отныне через Facebook запрещено разыскивать персонал для сексуальных услуг, включая съемки порнографии или стриптиз. Запрещены просьбы присылать эротические фотографии. Запрещено искать сексуальных партнеров или предлагать секс — это в Facebook теперь классифицируется как «домогательство». Более того, запрещены и «неявные домогательства»: например, неприличные намеки, использование сексуальной лексики, описание сексуального акта.

Иными словами, Facebook смело взял на себя ответственность за границы личной свободы двух миллиардов людей. И это, пожалуй, беспрецедентный в мировой истории акт цензуры.

Никогда еще так много жителей планеты не были ограничены в использовании неопределенно широкого круга слов и выражений. Придраться тут формально не к чему: в демократических странах свобода слова закреплена конституциями, но Facebook действует на основании пользовательского соглашения в качестве частной компании, и, по сути, может запрещать все что угодно.

Кажется, что администрация Facebook не вполне понимает, какого именно монстра она выпускает на свет. Если главная мировая социальная сеть со штаб-квартирой в Калифорнии может так широко ограничивать право на самовыражение людей, то чего ждать от региональных диктатур? Если разговоры о сексе табуированы в главном медиа мира, то почему бы не табуировать любые темы, которые считаются в данном государстве оскорбительными? Facebook вводит моду на цензуру, и наблюдатели уже заговорили о великой пуританской революции в Сети. И важнее всего здесь тот факт, что речь идет совсем не о борьбе с порнографией — она была исторически запрещена в фейсбуке. Нет, контролировать будут слова — все больше слов окажутся «греховными», то есть запретными.

Цукерберг не единственный современный поборник нравственности на коммерческих началах. 3 декабря социальная сеть Tumblr, принадлежащая компании Yahoo!, объявила о том, что в течение двух недель избавится от всего «взрослого контента». Администрации Tumblr не пришло в голову регулировать текстовые описания секса, так что на первый взгляд это выглядит как подведение работы сервиса под общие отраслевые стандарты. В конце концов, Instagram, например, давно блокирует любые изображения обнаженной женский груди, разработав для этого специальную нейросеть.

Однако ирония заключается в том, что Tumblr до последнего времени оставался крупнейшей в мире толерантной к порнографии блог-платформой в мире. Фактически именно «взрослый контент» удерживал сайт на почетном 54 месте в мире по популярности.

Американские журналисты шутят: отказ Tumblr от порнографии — это все равно что отказ Макдоналдса от гамбургеров.

Серьезная история заключается тут в том, что Tumblr, возможно, был одной из важных личных свобод для миллионов людей, находивших себе сексуальных партнеров со схожими вкусами. Коммерческая компания Yahoo! заявила, что не заинтересована в этих своих пользователях и в ближайшие дни вычистит из сервиса все блоги 18+.

Если сразу несколько площадок объявляют курс на борьбу за нравственность, это значит, что в мире к концу 2018 года изменилось что-то важное. Порнография по-прежнему широко доступна в Сети и составляет значительную часть ее общего трафика, а некоторые индустрии, например, разработчики виртуальной реальности, связывают с ней свои главные надежды. Но мейнстримные медийные площадки объявляют, что время «откровенности» осталось в прошлом.

И, к сожалению, это совсем не разговор о «взрослых развлечениях», интересующий только «отдельных развратников», но никак не нас — здоровых членов общества и т.п.

Новые стандарты цензуры демонстрируют, как иллюзия свободного и глобального интернета разрушается на наших глазах.

Каждое государство мира, будь то Китай, Европейский союз или США, уже имеет собственные правила для интернета. К этой национальной цензуре добавляется самоцензура со стороны больших IT-корпораций. Как и реальный мир, интернет обрастает несчетным числом бюрократических правил и границ. Вам всегда нужно отдавать себе отчет в том, в чьей юрисдикции вы сейчас находитесь, когда открываете страницу в браузере. Хотите ли вы написать об итогах Второй мировой, сексе или региональном начальстве.

Будем еще рассказывать внукам, какой он был: общий для всех интернет.