Как выглядит самая красивая женщина-полицейский Германии

34-летняя Адриенна Колесар служит в полиции Дрездена.

Как уточняет TUT.BY, два года назад коллеги признали ее «самой сексуальной женщиной-полицейским», после чего Адриенна стала популярной в Instagram. Она считается самой красивой женщиной-полицейским в Германии.

Правда, это не очень нравится ее начальству, пишет Daily Mail.

В этом году женщина взяла шестимесячный неоплачиваемый отпуск и должна вернуться на службу 1 января 2019 года. Адриенна неплохо зарабатывает (на ее страницу в Instagram по данным на 11 декабря было подписано уже 603 тысячи человек), а потому не хочет работать целый день.

В итоге руководители Адриенны поставили ее перед выбором: она должна или выбрать карьеру модели, или сконцентрироваться на службе (работа на полную ставку). Какое решение примет женщина, пока неизвестно.

Судя по фотографиям, размещенным в сети, инфлюенсер много путешествует, активно занимается спортом, при этом не отказывая себе в пицце и сладостях.

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